بلومبرغ: الكويت تدرس الاقتراض من صندوق الأجيال القادمة

صرحت مصادر لوكالة "بلومبيرغ" أن الحكومة الكويتية قد تلجأ للاستدانة من صندوق الأجيال القادمة، مع تصاعد الأزمة الناتجة عن تراجع أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا.

وقالت المصادر إنه حال لجوء الحكومة إلى الاستدانة من صندوق الأجيال، فإن تكلفة الاقتراض ستكون أعلى من أسعار السوق، على أن يبدأ سداد القرض بعد انقضاء الأزمة.

وتشير التقديرات إلى أن قدرة الخزانة العامة على تغطية المصروفات تتراوح بين 3 أشهر إلى 12 شهرا . وتمثل الأجور نحو 70% من الإنفاق الحكومي.

ولجأت الحكومة للاقتراض من صندوق الأجيال الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار، مرة واحدة سابقا في أعقاب حرب الخليج عام 1990.