كورونا يجبر إيران على اللجوء لصندوقها السيادي

وافق الزعيم الأعلى الإيراني، علي خامنئي، على سحب مليار يورو من صندوق الثروة السيادي للبلاد للمساعدة في مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد، حسبما قال بيان نشر على الموقع الرسمي للرئيس حسن روحاني.



وتظهر بيانات رسمية أن إيران هى الدولة الأكثر تأثراً حتى الآن بفيروس كورونا في الشرق الأوسط، مع تسجيل 3739 وفاة، وإصابة 60500 شخص بالفيروس حتى يوم أمس الاثنين.



ومع عدم قدرتها على الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية وتعرض ماليتها العامة لمزيد من الضرر من انهيار أسعار النفط العالمية، إضافة إلى عقوبات أميركية، تسعى إيران جاهدة لحماية اقتصادها من جائحة فيروس كورونا.

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وقال روحاني في أواخر مارس إن الحكومة تسعى إلى موافقة على سحب الأموال من الصندوق السيادي للثروة.



وستستخدم الأموال لتلبية حاجات وزارة الصحة وصندوق تأمين خاص بالبطالة، حسبما قال البيان الذي نشر على موقع الرئاسة الإيرانية على الإنترنت.