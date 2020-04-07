لبنان.. كيف سيتم تحديد سعر صرف الدولار لسحوبات صغار المودعين؟

تتجه الأنظار إلى عملية تحرير الودائع الصغيرة، التي لا تتجاوز قيمتها 3 آلاف دولار، أو 5 ملايين ليرة لبنانية، بعد أن نقلت وكالة رويترز عن مصدر في مصرف لبنان أن السحوبات ستتم بالليرة اللبنانية، وفق سعر صرف يحدد أسبوعياً، وسيكون في الأسبوع الأول عند 2600 ليرة للدولار.

وكان تعميم سابق لمصرف لبنان قد سمح بسحب الودائع التي تقل عن ثلاثة آلاف دولار بالليرة اللبنانية بسعر "السوق"، مما يسمح لصغار المودعين في البلاد بالحصول على مدخراتهم نقدا، ودفعة واحدة.

وأطلق مصرف لبنان وحدة للنقد الأجنبي للتحكم في سعر الدولار بالنسبة للصيارفة، وذلك في إطار جهود كبح السوق الموازية في ظل عجز في العملة الصعبة.

ولتوضيح العملية، لنفترض أن العميل لديه في الحساب ألف دولار، فإنه يحصل على 2.600 مليون ليرة، أي أكثر بـ73%، مما كان سيحصل عليه وفق السعر الرسمي، أما إذا كان لديه في الحساب 1.5 مليون ليرة لبنانية فتتم العملية على مرحلتين، في المرحلة الأولى يتم تحويل هذا المبلغ إلى الدولار وفق السعر الرسمي المحدد بألف وخمسمئة ألف ليرة تقريباً، ليصبح المبلغ ألف دولار.



ثم يُعاد تحويل المبلغ إلى الليرة اللبنانية بسعر 2600 ليرة، ليصبح 2.600 مليون ليرة.

وفي المثالين السابقين، يقوم البنك ببيع ألف دولار للبنك المركزي بالسعر نفسه، أي 2600 ليرة.

بهذه الطريقة، لا يسجل البنك أية خسارة في العملية.