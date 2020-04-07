مصر: لا مشكلة بإمدادات الصناعات الغذائية

أكد هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، في مصر ورئيس شركة ايديتا للصناعات الغذائية، أنه "لا توجد مشكلة في سلاسل إمداد الصناعات الغذائية".

موضوع يهمك أكد مجلس إدارة شركة المراعي على سير عمليات الإنتاج بالشركة واستمرارية توفر منتجاتها بجودتها المعهودة للمستهلكين.وذكرت... المراعي تقر خطة توسع في قطاع الدواجن بـ275 مليون ريال شركات

ونوه برزي في مقابلة مع "العربية" باستثناءات الحكومة لحركة عمال المصانع، في سياق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وحذر من منع تصدير أي سلع من قبل الدول لأنه سيحدث خللا عالميا، في حال قامت الدول بحظر تصدير بعض السلع، فترد الدول الأخرى بالمثل، وهنا يحدث خلل ونقص لا يمكن السيطرة عليه.

وحث دول العالم وسلطات الجمارك على التكاتف في تسهيل تدفق المواد الخام، والمواد الصناعية، في هذه الظروف الاستثنائية.

وأكد أن "نقل العاملين في المصانع المصرية، يسير بصورة طبيعية، على مدار الساعة، لضمان انتظام عمل المصانع، ولن يكون أي نقص في السلع في رمضان".

وأشار إلى إعلان الجهات المختصة، أن مخزونات المحاصيل مثل الأرز والسكر والبقوليات تكفي لفترة بين 4 و5 أشهر في مصر.

وقال إن "الإجراءات الوقائية مستمرة، ولا يوجد عجز في أي مادة من مواد التصنيع الغذائي عالمياً".