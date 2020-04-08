أكبر هبوط منذ 1970.. اقتصاد ألمانيا سينكمش 10% بالربع الثاني

قالت معاهد ألمانية بارزة، اليوم الأربعاء، إن أكبر اقتصاد في أوروبا سينكمش على الأرجح 9.8% في الربع الثاني.

ويعد ذلك أكبر انخفاض منذ بدء تسجيل البيانات في 1970، بسبب إجراءات العزل العام المفروضة للمساهمة في إبطاء انتشار فيروس كورونا.



وأضافت المعاهد أن ذلك سيكون أكثر من مثلي الانخفاض المسجل في الربع الأول من 2009، حين كانت ألمانيا في خضم الأزمة المالية.



وألمانيا في إجراءات عزل عام افتراضية منذ أسابيع، حيث أُغلقت المدارس والمتاجر والمطاعم والمنشآت الرياضية وأوقفت الكثير من شركات الإنتاج للحد من انتشار المرض.



من جهتها، قالت كبرى معاهد الأبحاث الاقتصادية إن الاقتصاد سينكمش على الأرجح بنسبة 1.9% في الفترة بين يناير كانون الثاني ومارس آذار.

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وذكرت رويترز في وقت سابق نقلا عن مصادر قولها إن اقتصاد ألمانيا سينكمش على الأرجح 4.2% في العام الجاري وسينمو 5.8% في العام المقبل.



وقالت المعاهد التي تشكل توقعاتها الأساس للتنبؤات الاقتصادية الخاصة بالحكومة نفسها "جائحة فيروس كورونا تسبب ركودا عميقا في ألمانيا".



وأضافت المعاهد أن معدل البطالة في ألمانيا سيسجل 5.9% في ذروته.