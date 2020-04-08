أهم منجم مصري للذهب.. كم ينتج وكم دفع للحكومة؟

قال يوسف الراجحي المدير العام لشركة سنتامين مصر وهي صاحبة امتياز إدارة واستغلال منجم السكري للذهب، إن الشركة تنتج حوالي 500 ألف أوقية (أونصة) من الذهب سنوياً من المنجم.

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وأوضح الراجحي في مقابلة مع "العربية" أن حجم الاحتياطي لدى الشركة يبلغ 15 مليون أوقية، مؤكداً أن حجم الإنتاج منذ عام 2010 إلى الآن بلغ حوالي 140 طناً.

وقال إن "نسبة الحكومة، حتى الآن وصل لها 150 مليون دولار إتاوة، 364 مليون دولار تحت حساب الأرباح بخلاف الضرائب".

وقدر قيمة "الضرائب للحكومة بحوالي 760 مليون جنيه" بما يعادل 48.2 مليون دولار.

وأضاف أن شركة سنتامين اتخذت إجراءات مبكرة لحماية القوى العاملة في موقع عمليات الشركة، إضافة إلى تأمين العمليات.

وأكد الراجحي عدم تعطل عمليات أو سلسلة توريد أو شحن الذهب في الشركة.

جدير بالذكر أنه تم تقدير احتياطي منجم السكري بـ 10 ملايين أونصة من الذهب في عام 2008.