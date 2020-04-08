أوبر تطلق مبادرة لتوصيل الحاجات الضرورية في الهند

قامت شركة Uber بالتعاون مع مجموعة من البقالات وأسواق التجارة الإلكترونية في الهند مثل BigBasket وSpencer’s Retail وFlipkart المملوكة من قبل "والمارت" لتوظيف أسطول Uber لتوصيل الحاجات الضرورية في دلهي ومومباي وبنغالورو والتي سيتم تمديدها إلى مدن أخرى.

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ولن تفرض Uber أي عمولة على هذه الخدمة، وسيتم منح جميع الأموال المكتسبة من خلال عمليات التسليم هذه للسائقين، للقيام بتوصيل البقالة إلى الأشخاص العالقين في منازلهم أثناء إغلاق الهند المستمر لمدة 21 يومًا على إثر انتشار COVID-19 كما سيتم تزويد جميع السائقين المرتبطين بهذه الخدمة بالأقنعة والقفازات والمعقمات والتدريب المتخصص على السلامة.

وأتت هذه المبادرة بعد سلسلة من الانتقادات التي واجهتها الشركة بشأن الوعود التي أبرمتها بأن تدفع أجوراً للسائقين الذين لم يتمكنوا من العمل بسبب الإصابة بفايروس كورونا، لكن السائقين يقولون إن أوبر كانت تغلق حساباتهم على التطبيق بعد سعيهم للحصول على أجر مرضي ، ثم تجاهلت أو رفضت مطالباتهم، ما أجبر الشركة أمس بدفع 3 ملايين دولار للسائقين وعمال التوصيل في الولايات المتحدة بموجب سياسة الأجور المرضية لفيروس كورونا.

وبحسب بزنس انسايدر فإن سياسة Uber الحالية لا تغطي السائقين الأكبر سناً أو أولئك الذين يعانون من ظروف صحية تجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى، أو السائقين الذين ربما تعرضوا للمرض و لا يمكنهم الحصول على اختبار لتأكيد تعافيهم.