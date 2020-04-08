السعودية: 7 مليارات ريال إضافية لرفع جاهزية القطاع الصحي

أعلن وزير الصحة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، أن المملكة قررت تخصيص 7 مليارات ريال لرفع جاهزية القطاع الصحي، لمواجهة جائحة كورونا "كوفيد 19".

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جاء ذلك بعد صدور موافقة الملك سلمان بن عبد العزيز على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بعد ترؤسه لاجتماع عقد في هذا الشأن.

وسيتم استخدام المبلغ لتأمين الأدوية وتشغيل الأسرة الإضافية وشراء الأجهزة الطبية والمستلزمات الصحية بالإضافة إلى أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأوضح الربيعة أنه بالرغم من الاحتياجات المالية الكبيرة التي تتطلبها جهود مكافحة هذه الجائحة، فإن الدولة لم تقصر إطلاقاً في تلبية جميع الميزانيات المرفوعة لها من قبل وزارة الصحة.

وأضاف أنه بعد أن تم اعتماد مبلغ 8 مليارات ريال منذ بداية انتشار الفيروس، فقد صدرت الموافقة، على تخصيص مبلغ 7 مليارات إضافية، ليكون مجموع ما تم اعتماده حتى تاريخه 15 مليار ريال.

وقال إن هذه المبالغ تأتي لرفع جاهزية القطاع الصحي ولتأمين الأدوية وتشغيل الأسرة الإضافية وشراء الأجهزةالطبية والمستلزمات الصحية المطلوبة، مثل أجهزة التنفس الاصطناعي وأجهزة وعينات الفحوص الاستكشافية، وكذلك لتأمين الكوادر الطبيةوالفنية اللازمة من الداخل والخارج.

وبجانب هذه المبالغ فإن الوزارة قد رفعت طلبات إلى نهاية السنة المالية تقدر بنحو 32 مليار ريالات أخرى وأيضاً تمت الموافقة على رصدها.