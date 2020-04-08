المغرب.. تمويل بـ 3 مليارات دولار وانكماش 1.8%

قالت وزارة المالية المغربية اليوم الأربعاء إن البلاد ستسحب خط سيولة بقيمة 3 مليارات دولار متفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

وذكرت المندوبية المغربية السامية للتخطيط اليوم الأربعاء أن اقتصاد البلاد سينكمش 1.8% في الربع الثاني من العام بعد أن نما 1.1% في الربع الأول، بسبب التأثر بتداعيات جائحة فيروس كورونا.

وفرضت البلاد إجراءات عزل عام منذ 20 مارس لخفض انتشار فيروس كورونا. في الوقت نفسه أثّر تراجع هطول الأمطار على القطاع الزراعي بالبلاد، والذي يمثل 11.7% من الاقتصاد.

وتفيد تقديرات المندوبية السامية للتخطيط بأن العزل العام سيخفض النمو في أبريل نيسان وحده بمقدار 3.8 نقطة مئوية، أي ما يعادل 10.9 مليار درهم (مليار دولار)، بعد خسارة قدرها 4.1 مليار في مارس.

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وقالت إن الطلب على صادرات المغرب تراجع بنسبة 3.5% في الربع الأول مقارنة بنفس الفترة في 2019، ومن المتوقع أن ينخفض 6% على أساس سنوي في الربع الثاني.

لكنها أضافت أن الطلب على صادرات الفاكهة والخضر يرتفع بسبب تضرر الإنتاج الزراعي في جنوب أوروبا نتيجة لنقص العمالة الناجم عن وباء كورونا.

وقالت إن قطاع السيارات، الذي يمثل 27% من مبيعات التصدير، تعطل جراء تراجع الطلب والإغلاق المؤقت لمصنعي رينو وبيجو للتجميع.

وذكرت أن قيمة صادرات الفوسفات والمشتقات تراجعت 40% في الربع الأول بفعل انخفاض الأسعار، لكنها أضافت أن أسعار الطاقة المتراجعة ستخفض تكاليف التوريد، وتعوض بشكل جزئي تراجع قيمة الصادرات.

ونما المعروض النقدي في الأشهر الثلاثة الأولى من العام بنسبة 3.6% من 3.7% بالربع السابق.