بنك التنمية الاجتماعية للعربية: تمويل فوري 10 مليون ريال للمنشأة الصحية

اعتمد بنك التنمية الاجتماعية في السعودية ملياري ريال كرأسمال لمحفظة الرعاية الصحية، وذلك لتمويل منشآت القطاع الصحي.

وتهدف المحفظة، بحسب البنك، لتمكين المنشآت في القطاع الصحي من النمو والإسهام في دعم الاقتصاد الوطني والمحافظة على التوظيف.

ويقع تحت القطاع المستفيد العيادات والمختبرات والمصانع الطبية وغيرها.

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في هذا السياق، أوضح الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم الراشد في مقابلة مع "العربية"، أن هذه الحزمة تأتي ضمن برنامج موسع بقيمة 12 مليار ريال، لتمويل الأفراد والمنشآت ولإعادة جدولة البنوك لهذه الفئات.

وأشار إلى أنه تم تخصيص 2 مليار ريال من إجمالي هذه الحزمة، لدعم المنشآت التي تعمل في المجمعات الطبية، في المصانع، في العيادات والعيادات الاستشارية، إلى جانب مراكز الأشعة.

ووسعت دائرة المستفدين لتشمل أيضا عيادات اليوم الواحد، ومراكز الطوارئ وتوريد المعدات الطبية.

وعن آلية التمويل، أفاد الراشد أن هذه المنشآت تقوم بتقديم طلبات التمويل مباشرة إلى بنك التنمية الاجتماعية عبر 27 فرعاً في السعودية، حيث تم تخصيص 150 موظفاً للمباشرة فورا باستلام طلبات التمويل، حيث سيتم جدولة هذا التمويل على فترات طويلة بسبب الظروف الاستثنائية.

ولفت إلى أن البنك يمول الكثير من القطاعات بما فيها المنشآت الصحية، والمتغير اليوم الإجراءات التي أصبحت سريعة ورفع قيمة التمويل من 4 مليون ريال، إلى 10 ملايين ريال لكل منشأة تنطبق عليها الشروط.