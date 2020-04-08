بومبيو يشكف عن مساعدات أميركية جديدة بـ225 مليون دولار

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، على تويتر، المضي قدماً في التركيز على إبقاء المواد الطبية المهمة بداخل الأراضي الأميركية لحين انتهاء الطلب عليها.

وفي حين أشار إلى تقديم أميركا "مساعدات سخية لشركائنا"، كشف عن مساعدات أميركية جديدة بقيمة 225 مليون دولار.

We'll continue to focus on keeping critical medical items in the U.S. until demand is met here, but we're also providing generous assistance to our partners, including $225 million in new U.S. assistance. America continues to lead the global response to the #COVID19 pandemic. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) April 8, 2020

وقال: "ما زالت أميركا تقود الرد العالمي على وباء كوفيد 19".

من جهته، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إنه سيكون هناك الكثير من الموتى خلال الأسابيع المقبلة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن مواجهة الوباء تسير بشكل جيد رغم ارتفاع أعداد الموتى.

وأضاف الرئيس الأميركي خلال المؤتمر الصحافي اليومي لخلية الأزمة، أن الأمور تتحسن رغم ارتفاع أعداد الموتى، مشيرا إلى أن أكثر من 92% من المصابين بكورونا يتعافون بشكل جيد.

وتوقع الرئيس الأميركي تحسن الأمور بحلول شهر أغسطس.

توقعات بانخفاض التجارة الدولية بـ32% في 2020

من جهتها، توقعت منظمة التجارة العالمية، اليوم الأربعاء، تراجع التجارة العالمية في السلع هذا العام بسبب جائحة مرض كوفيد-19 قبل أن تسجل التجارة انتعاشاً محتملاً في 2021.

ووضعت منظمة التجارة نطاقا واسعا للتراجع في العام الحالي، ليتراوح بين 13 و32%، قائلة إنه لا تزال هناك ضبابية تكتنف التأثير الاقتصادي للأزمة الصحية غير المسبوقة.

وقالت المنظمة، التي مقرها جنيف، إنه بالنسبة لعام 2021 فإنها تتوقع انتعاشا يتراوح بين 21 و24%، مع توقف النتيجة بشكل كبير على مدة التفشي وفعالية ردود الأفعال على صعيد السياسات.

وكان قادة مجموعة العشرين، قد ضخوا في البيان الختامي، 5 تريليونات لحماية الاقتصاد العالمي.

وقال قادة مجموعة العشرين، في بيانهم الختامي، إنهم ملتزمون باستعادة الثقة في الاقتصاد العالمي وتحقيق النمو.