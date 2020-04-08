البحرين تدعم رواتب القطاع الخاص بـ 570 مليون دولار

قالت وزارة العمل البحرينية، اليوم الأربعاء، إن الحكومة ستنفق 570 مليون دولار على رواتب 100 ألف موظف في القطاع الخاص من أبريل إلى يونيو، للمساعدة في مواجهة تأثير تفشي فيروس كورونا.



وقالت الوزارة في بيان إن الحكومة ستسدد أيضاً فواتير الكهرباء والمياه عن جميع المواطنين والشركات في البحرين، وستمدد بعض التخفيضات الضريبية على العقارات والسياحة.



وتأتي المبادرة في إطار حزمة تحفيز بقيمة 11 مليار دولار، أعلنت عنها الحكومة للقطاع الخاص من أجل تخفيف أثر التفشي على الاقتصاد.