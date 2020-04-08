4.5 مليار دولار خسائر 5 دوريات أوروبية بسبب كورونا

بعد أن توقفت الدوريات الأوروبية بسبب فيروس كورونا ومع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أغلب دول العالم للوقاية منه، تشير التقديرات إلى أن خسائر الدوريات الأوروبية الرئيسية الخمس قد تصل خلال الموسم الحالي 2019/2020 إلى 4.14 مليار يورو (4.5 مليار دولار)، وذلك على أقصى تقدير، على الرغم من أن وقف المسابقات لم يمر عليها شهر.

وتشير التقديرات إلى أن الدوري الإنجليزي الممتاز، سيكون أكبر الخاسرين، وقد يفقد نحو 1.28 مليار يورو من إيراداته خلال الموسم الجاري نتيجة لهذا التوقف، منها 180 مليون يورو إيرادات تجارية، و800 مليون يورو من إيرادات البث، و300 مليون يورو من إيرادات المباراة المتمثلة في إيرادات التذاكر والضيافة وغيرها.

وفي المرتبة الثانية، يأتي الدوري الإسباني، الذي قد يفقد 970 مليون يورو من إيراداته، منها 170 مليون يورو إيرادات تجارية، و600 مليون يورو إيرادات البث، و200 مليون يورو الإيرادات التي يتم جمعها وقت المباراة.

وفي المرتبة الثالثة، الدوري الألماني، الذي قد يخسر نحو 790 مليون يورو، متمثلة في 140 مليون يورو إيرادات تجارية، و400 مليون يورو إيرادات البث، و250 مليون يورو إيرادات المباريات ذاتها.

واحتل الدوري الإيطالي المرتبة الرابعة، إذ تُقدر الإيرادات التي من المتوقع أن يفقدها بنحو 700 مليون يورو، منها 150 مليون يورو إيرادات المباريات، و450 مليون يورو إيرادات البث، و100 مليون يورو إيرادات تجارية.

وفي المرتبة الخامسة، يأتي الدوري الفرنسي، الذي من المتوقع أن يفقد 400 مليون يورو من إيراداته، تتمثل في 60 مليون يورو إيرادات تجارية، و200 مليون يورو من إيرادات البث و140 مليون يورو من إيرادات المباريات، وفقا لبيانات استاتيستا.