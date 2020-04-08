فرنسا تتعهد بـ 1.2 مليار دولار لمواجهة كورونا في أفريقيا

تعهدت فرنسا بتسخير 1.2 مليار يورو لمكافحة كورونا في أفريقيا والتي تسلل لها الوباء متأخراً مقارنة مع دول العالم، لكن نسبة انتشاره تبدو أسرع في القارة الأفريقية.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في قارة أفريقيا تجاوز 10 آلاف إصابة في حين تجاوز عدد حالات الوفاة 500 حالة.

وقالت المنظمة، إن وصول الفيروس إلى القارة كان ببطء مقارنة بأجزاء أخرى من العالم إلا أن العدوى زادت بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة واستمرت في الانتشار، مشيرة إلى أن 52 دولة أفريقية أبلغت عن وجود حالات إصابة.

وسجّلت فرنسا 541 وفاة جديدة بكوفيد-19 في الساعات الأربع والعشرين الماضية ما يرفع الحصيلة الإجمالية لوفيات فيروس كورونا المستجد في المستشفيات الفرنسية إلى 10869 حالة على الأقل، وفق ما أعلن مدير عام الصحة جيروم سالومون، بحسب "فرانس برس".

وقالت الرئاسة الفرنسية الأربعاء إن الإغلاق سيمتد إلى ما بعد 15 نيسان/أبريل، على أن يعرض الرئيس إيمانويل ماكرون الاثنين بعد الساعة السادسة مساء بتوقيت غرينيتش قراراته بشأن مكافحة الوباء خلال الأسابيع المقبلة.

ولم تحدد الرئاسة لفرانس برس مدة الإغلاق الجديدة وهو موضوع يمكن أن يتطرق إليه الرئيس الفرنسي في رابع كلمة تلفزيونية منذ 12 آذار/مارس.