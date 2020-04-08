هيرمس: أداء قوي أمام "المراعي" بالربع الثاني 2020

أكدت ندى أمين، محللة القطاع الاستهلاكي في قطاع البحوث في المجموعة المالية هيرميس، أن شركة المراعي، وشركات القطاع الغذائي في السعودية، ينتظرها أداء فصلي قوي في الربع الثاني من العام الحالي.

وذكرت أمين في مقابلة مع "العربية" أن الزيادة في الطلب المنزلي على الأغذية، والمستلزمات، سيرفع أداء قطاعات الأغذية والتجزئة خلال مرحلة تطبيق الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ورأت أن أداء أسهم مصنعي الأغذية والتجزئة والقطاع المنزلي مع زيادة الطلب عليها، سيغطي على الضغف في أداء قطاعات الفنادق والمطاعم، موضحة أن شركات الأغذية والتجزية تعمل بكامل طاقتها، ولديها مخزون استراتيجي يتراوح بين 6 أشهر وسنتين.

واستبعدت حدوث تقطع في إمدادات الشركات الغذائية، مؤكداً أن هذا النوع من المنشآت تساهم في تحقيق الأمن الغذائي للدول، وستتوفر لديها القدرة على مواصلة إمداداتها وإيجاد بدائل عند الحاجة لذلك.

وكانت شركة المراعي، أكدت أنها تعمل بكامل طاقاتها الإنتاجية واللوجستية سواء داخل أو خارج السعودية، لضمان وصول منتجاتها إلى المستهلكين في كافة مناطق المملكة، في نشاط يقوم به 42 ألف موظف.

وأشار بيان الشركة إلى تأمين سلاسل الإمداد لدى المراعي وضمان عدم تأثرها بالأوضاع الحالية، وأن الشركة على تواصل وتنسيق مستمرين مع القطاعات الحكومية ذات العلاقة ومع مورديها في الخارج، ومع الشركات الأخرى في قطاع الصناعات الغذائية.