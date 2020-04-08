وزير المالية الكويتي يؤكد متانة المركز المالي للبلاد

أشار وزير المالية الكويتي براك الشيتان إلى أن الوضع المالي لبلاده متين، مشدداً على أهمية استكمال إصلاحات المالية العامة بما يضمن استمرار المؤسسات ورفاه المواطنين.

تصريح صحفي: تعقيباً على قرار وكالة فيتش بتثبيت التصنيف السيادي لدولة الكويت عند AA، قال معالي وزير المالية السيد/ براك علي الشيتان "مركز الكويت المالي متين ولكن علينا استكمال إصلاح في المالية العامة بما يضمن ديمومة المؤسسات ورفاه المواطنين". pic.twitter.com/bdRlMTn8JV — وزارة المالية-الكويت (@MOFKW) April 7, 2020

ومعقبا على تثبيت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني السيادي للكويت عند AA مع إبقاء النظرة المستقبلية عند مستقرة، غرد الشيتان على تويتر قائلا: "إن تثبيت تصنيف الكويت السيادي يعكس قوة الدولة الائتمانية ومتانة مركزها".

وكان محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل، قد أكد في مقابلة سابقة مع "العربية"، أن البنوك الكويتية حالياً ليست هي المشكلة بل هي جزء من الحل.

وأضاف: "البنوك الكويتية تلعب دورا مهما في الحل بمؤازرة الإجراءات الحكومية، مستندة إلى نقاط قوتها من حيث السيولة وجودة الأصول".

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إلى ذلك، قال الهاشل إن متوسط كفاية رأس المال لدى البنوك يفوق 18%، مؤكداً أن "نظام سعر الصرف ممتاز ولا خوف على الدينار الكويتي".

وأشار محافظ بنك الكويت المركزي إلى أنه تم تخفيض متطلبات كفاية رأس المال للبنوك إلى 10.5%.

البنوك لن تسيل أي رهونات عقارية

بالمقابل، أكد أن البنوك ستمتنع عن تسييل أي رهونات أو ضمانات عقارية.

وردا على سؤال، أفاد محافظ المركزي الكويتي أنه "بإمكاننا التدخل من جديد إذا تطلب الأمر والسياسة النقدية عملت المطلوب منها".

وعن توزيعات البنوك لعام 2020، قال: "سيتم النظر فيها لاحقا".