WTO: توقعات بانخفاض التجارة الدولية بـ32% في 2020

توقعت منظمة التجارة العالمية، اليوم الأربعاء، تراجع التجارة العالمية في السلع هذا العام بسبب جائحة مرض كوفيد-19 قبل أن تسجل التجارة انتعاشاً محتملاً في 2021.

ووضعت منظمة التجارة نطاقا واسعا للتراجع في العام الحالي، ليتراوح بين 13 و32%، قائلة إنه لا تزال هناك ضبابية تكتنف التأثير الاقتصادي للأزمة الصحية غير المسبوقة.

وقالت المنظمة، التي مقرها جنيف، إنه بالنسبة لعام 2021 فإنها تتوقع انتعاشا يتراوح بين 21 و24%، مع توقف النتيجة بشكل كبير على مدة التفشي وفعالية ردود الأفعال على صعيد السياسات.

وكان قادة مجموعة العشرين، قد ضخوا في البيان الختامي، 5 تريليونات لحماية الاقتصاد العالمي.

وقال قادة مجموعة العشرين، في بيانهم الختامي، إنهم ملتزمون باستعادة الثقة في الاقتصاد العالمي وتحقيق النمو.

وجاء في البيان: "التصدي لآثار جائحة كورونا صحيا واقتصاديا واجتماعيا أولوية بالنسبة لنا".

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وكلف زعماء مجموعة العشرين وزراء التجارة بتقييم آثار وباء كورونا على التجارة، مجددين الالتزام بالأسواق المفتوحة.

إلى ذلك، تمت الإشارة إلى العمل على تقليل الاضطرابات التي تواجه التجارة وسلاسل الإمداد الدولية.

موارد فورية لصندوق الاستجابة

وأعلن قادة مجموعة العشرين، تأييد الإجراءات التنظيمية المتخذة لحماية النظام المالي، قائلين: "الاستجابة ستعيد الاقتصاد العالمي إلى نصابه".

بالمقابل، شدد القادة على الالتزام بمواصلة العمل لتيسير التجارة الدولية عبر "تدابير قوية وفورية لحماية العاملين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة".

وأكد البيان الالتزام بتقديم موارد فورية لصندوق الاستجابة لجائحة كورونا.

دعم الإجراءات غير العادية للبنوك المركزية

وشدد البيان على الالتزام باتخاذ ما يلزم من تدابير لتقليل الخسائر الاقتصادية من الجائحة، مطالباً المنظمات الدولية بتوضيح تأثير الجائحة على الوظائف.

التعهد بحماية الوظائف والدخل

وأشار قادة مجموعة العشرين إلى دعم الإجراءات غير العادية للبنوك المركزية للتعامل مع الأزمة.

إلى ذلك، أكد قادة مجموعة العشرين الالتزام بحماية الأرواح والمحافظة على الوظائف والدخل.