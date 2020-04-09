أميركا.. 15 مليون عاطل عن العمل في 3 أسابيع!

تجاوز عدد المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة بطالة في الولايات المتحدة في الأسابيع الثلاثة الماضية 15 مليونا، إذ تجاوزت الطلبات الأسبوعية الجديدة 6 ملايين للمرة الثانية على التوالي الأسبوع الماضي.

في الوقت الذي أدت فيه تدابير صارمة للسيطرة على فيروس كورونا إلى شبه توقف عن النشاط.

وكان المحللون قد توقعوا أن يبلغ عدد طلبات إعانة البطالة 5.25 مليون طلب جديد.



تجدر الإشارة إلى أن الحكومة أعلنت الأسبوع الماضي أن الاقتصاد خسر 701 ألف وظيفة في مارس.

من جهتها، توقعت شركة الاستثمار "PIMCO" أن ينكمش الاقتصاد الأميركي بنسبة 30% في الربع الثاني و5% في العام بأكمله.

وذكرت الشركة أن الإغلاق القسري لشركات في أرجاء الولايات المتحدة بسبب جائحة فيروس كورونا قد يدفع نسبة البطالة لتصل إلى 20%.

وتوقعت الشركة فترة انكماش عميقة في الربع الثاني، لكن يعقبها ربعان من التعافي، وهي فترة زمنية أقصر من انكماش الفصول الأربعة المسجلة أثناء الأزمة المالية العالمية.