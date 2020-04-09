النقد الدولي يضاعف التمويل الطارئ إلى 100 مليار دولار

قالت كريستالينا غورغييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، إن المجلس التنفيذي للصندوق، وافق اليوم على مضاعفة حدود الاستفادة من التسهيلات التي تتيح التمويل الطارئ إلى 100 مليار دولار.

وأعلن الصندوق في 4 مارس الماضي أن حجم الموارد المخصصة التي تتيح صرف الموارد على أساس عاجل في حالات الطوارئ للبلدان منخفضة الدخل وبلدان الأسواق الصاعدة، وذلك بمبلغ قد يصل إلى 50 مليار دولار. ويتيح الصندوق لأفقر البلدان الأعضاء 10 مليارات دولار من هذا المبلغ بسعر فائدة صفري من خلال "التسهيل الائتماني السريع".

وأضافت في بيان، اطلعت العربية.نت عليه، إنه تمت الموافقة بالفعل على برامج تمويلية بسرعة قياسية، بما في ذلك لجمهورية قيرغيزستان ورواندا ومدغشقر وتوغو، وهناك أكثر بكثير في الفترة القادمة.

وأكدت أنها قامت بتجديد موارد "الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون" لإتاحة تخفيف فوري لأعباء ديون البلدان منخفضة الدخل المتضررة من الأزمة، ومن ثم خلق حيز مالي يسمح بالإنفاق على احتياجاتها الصحية الملحة بدلا من سداد الديون.

وأشارت إلى أن الصندوق يعمل الآن مع المانحين لزيادة موارد "الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون" ليصل إلى 1.4 مليار دولار، بما يسمح بإطالة مدة تخفيف أعباء الديون.