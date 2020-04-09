شهران إضافيان لعقد جمعيات شركات المسؤولية المحدودة بالسعودية

حثت وزارة التجارة السعودية الشركات المساهمة غير المدرجة والشركات ذات المسؤولية المحدودة على عقد جمعياتها العامة عن بعد، ومن خلال وسائل التقنية الحديثة.

وأعلنت عن تمديد مهلة عقد الجمعيات العامة للشركات ذات المسؤولية المحدودة شهرين إضافيين لهذا العام، لتكون المهلة ستة أشهر من نهاية السنة المالية بدلاً من أربعة أشهر.

ويأتي ذلك امتداداً للجهود التي تبذلها الوزارة والجهات الحكومية كافة في تيسير أعمال القطاع الخاص واتخاذ التدابير الوقائية كافة، لمنع انتشار فيروس كورونا covid 19.

وأوضحت الوزارة أن استخدام الوسائل التقنية الحديثة لانعقاد الجمعيات العمومية سيساعد في تمكين المسهمين أو الشركاء من المشاركة في مداولات الجمعيات والتصويت على قراراتها.

وتهدف "التجارة" من ذلك إلى تمكين المساهمين والشركاء من الاطلاع على نتائج أعمال شركاتهم وتقاريرها السنوية والمشاركة الفعالة في اتخاذ القرارات، بما يسهم في تنمية تلك الكيانات الاقتصادية واستدامتها.