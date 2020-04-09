توقعات مخيفة.. اقتصاد أميركا سينكمش 30% في الربع الثاني

توقعت شركة الاستثمار "PIMCO" أن ينكمش الاقتصاد الأميركي بنسبة 30% في الربع الثاني و5% في العام بأكمله.

وذكرت الشركة أن الإغلاق القسري لشركات في أرجاء الولايات المتحدة بسبب جائحة فيروس كورونا قد يدفع نسبة البطالة لتصل إلى 20%.

وتوقعت الشركة فترة انكماش عميقة في الربع الثاني، لكن يعقبها ربعان من التعافي، وهي فترة زمنية أقصر من انكماش الفصول الأربعة المسجلة أثناء الأزمة المالية العالمية.

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وكانت وكالة ستاندرد آند بورز، قد قالت إن الضربة التي سيتلقاها الاقتصاد العالمي ستكون كبيرة نتيجةً للإجراءات المتخذة للحد من انتشار وباء كورونا.

وأضافت في التقرير الذي نشر في 29 مارس الماضي، أنه مع تدفق المزيد من البيانات جراء تأثيرات حظر التجول وإجراءات احتواء انتشار فيروس كورونا، فهناك مخاطر متزايدة لخفض التوقعات بصورة مستمرة.

وأشارت إلى أنه بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية، يبدو الآن أن توقعات انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني سيكون على الأقل ضعف نسبة الانخفاض البالغة 6% التي توقعتها الأسبوع قبل الماضي بما يعادل 12%، كما تتوقع أيضا أن ينخفض الناتج المحلي في الربع الأول أيضا.

بالنسبة لأوروبا، قالت الوكالة إنه يبدو أن توقعات انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من العام مشابهة لتوقعات أميركا، ولكن بانخفاض أكبر إلى حد ما في الربع الأول من الربع الثاني لأن انتشار الوباء بدأ فيها قبل الولايات المتحدة.

وقدرت الوكالة معدل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 13% (على أساس سنوي) في الربع الأول من العام، ولكنها تؤكد أنه سوف يعاود للنمو مجدداً في الربع الثاني.