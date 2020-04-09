دبي تصدر صكوكاً بمليار درهم وعائد 4.71%

جمعت دبي نحو مليار درهم (272 مليون دولار) من طرح خاص لصكوك، في ظل ما تقوم به الإماراة لجمع تمويلات بعد أن أدت تداعيات كورونا إلى تأثر اقتصادها الذي يعتمد بصورة رئيسية على السياحة والتجارة.

وباعت دبي الصكوك لأجل 8 سنوات، وعائد 4.71%، وفقاً لبلومبيرغ، وكان بنك ستاندارد تشارترد هو المنسق الوحيد للطرح.

وقالت الوكالة إن دبي تناقش حاليا الحصول على تمويلات بطرق أخرى، منها إصدار أول سندات دولية منذ عام 2016، والحصول على قروض.

يأتي ذلك بعدما أصدرت إمارة أبوظبي سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار على ثلاث شرائح، في محاولة منها لإيجاد تمويل لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد وتراجع أسعار النفط.

وجذبت إصدارات الإماراة طلبات بنحو 25 مليار دولار، ما يمثل أكثر من 3.5 مرة من قيمة الطرح. ويتكون هذا الإصدار من 3 شرائح، الأولى سندات لأجل 5 سنوات بملياري دولار، والثانية سندات لأجل 10 سنوات بملياري دولار أيضا، والثالثة سندات لأجل 30 عاما بقيمة 3 مليارات دولار، وفقا لوكالة بلومبيرغ.

وبلغ العائد على السندات لأجل 5 سنوات نحو 2.67% ما يمثل 220 نقطة أساس فوق عائد السندات الأميركية، فيما وصل العائد على سندات العشر سنوات نحو 3.17%، وبلغ العائد على سندات الـ 30 عاما نحو 4.1% بعد أن استطاعت أبوظبي أن تخفض العائد عليه من 4.55% نظرا للإقبال الكبير عليه.