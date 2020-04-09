هؤلاء خسروا 400 مليار دولار في شهرين بسبب كورونا

في غضون شهرين فقط، تراجعت ثروات أكبر 100 ملياردير في العالم بنحو 400 مليار دولار في خضم أزمة كورونا التي تعصف بالأخضر واليابس في مشهد الاقتصاد العالمي، فالأزمة التي تعصف بالعالم لم تلقِ بظلالها فقط على ملايين من الفقراء أو متوسطي الدخل الذين فقدوا وظائفهم أو مصادر دخلهم بسبب الأزمة، ولكن الأثرياء أيضا كانوا ولا يزالون في قلب العاصفة.

ويشير تقرير لشركة الأبحاث "Hurun Research" نشره موقع "Market Watch" أن محو 400 مليار دولار من ثروات الأثرياء يعني خسارتهم لكل ما جناه هؤلاء الأشخاص على مدار عامين ونصف، وذلك في الفترة من 31 يناير حتى 31 مارس الماضيين.

ومن بين 100 أيقونة في عالم المال والأعمال، فإن نحو 91 منهم تكبدوا خسائر فادحة بفعل الأزمة في وقت نجح به 9 أشخاص فقط في تجنب الخسائر وتحقيق أرباح... والمفارقة هنا أن هؤلاء التسع يحملون الجنسية الصينية مركز انتشار الوباء إلى العالم.

موضوع يهمك رغم التوقعات التي تشير إلى أن انحسار فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" قد يستغرق أسابيع قليلة لتعود الحياة لطبيعتها مرة... هل يصمد الاقتصاد؟ الإجراءات الاحترازية قد تستمر عامين! اقتصاد

"لقد كانت الصين الفائز الأوحد في تلك الأزمة مع قدرة سوق المال لديها على النجاة من عاصفة الفيروس خلافا لما حدث في أوروبا والولايات المتحدة،" هكذا علق روبرت هوجريف، كبير المحللين لدى Huran على أسباب تجنب رجال الأعمال الصينين الخسائر في قلب العاصة التي تضرب أسواق المال العالمية بفعل أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وتراجعت البورصات العالمية خلال شهرين من نهاية مارس حتى نهاية يناير مع تكبد مؤشر داوجونز الصناعي لخسائر خلال تلك المدة بلغت نحو 21%، فيما تكبدت أسواق الأسهم الأوروبية أيضا كلها خسائر في خانة العشرات، وتراجع أسواق الأسهم في طوكيو وهونغ كونغ بنحو 18% و10% على التوالي، فيما ارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة الصين بصورة طفيفة بلغت 0.2% ليكون هو سوق المال الرئيسي الوحيد حول العالم الذي نجح في الخروج من دائرة الخسائر.

ولا يتوقف الأمر على أسواق المال وحدها، ففي الوقت الذي توقفت به عجلة الإنتاج حول العالم، مع جلوس الملايين من البشر في منازلهم، كان ضجيج المصانع الصينية يعود رويدا رويدا بعد نجاح بكين في التغلب على الانتشار على الوباء.

وارتفع الطلب بشدة على المستلزمات الطبية التي تصنعها بكين على غرار أجهزة التنفس والكمامات، في وقت ارتفع الطلب أيضا على برامج التعليم عن بعد ومؤتمرات الفيديو وهي المنتجات التي تقدمها الشركات الصينية أيضا، ونجحت من خلالها في تحقيق أرباح طائلة.

على غرار المثال فإن إريك يوان زهينغ، موسس شركة Zoom لخدمات الفيديو كونفرانس ارتفعت ثروته بنحو 77% خلال تلك الفترة إلى مستوى 8 مليارات دولار.

وقال يوان الأسبوع الماضي إن عدد المستخدمين اليومين لمنصة Zoom قد ارتفع من 10 ملايين شخص بنهاية ديسمبر كانون الأول الماضي إلى مستوى 200 مليون شخص بنهاية الشهر الماضي، ولكن حالة من الجدل حول الخصوصية حدت من مكاسب الشركة، اعتباراً من مطلع أبريل نيسان الجاري.

ومن أكثر قصص نجاح رجال الأعمال الصينين خلال تلك الفترة إثارة للجدل، أحد مصنعي لحوم الخنازير والذي ارتفعت ثروته هو وزوجته منذ بدء الأزمة بنحو 3 مليارات دولار، ليرتفع إجمالي ثروة الزوجين إلى نحو 22 مليار دولار بنهاية مارس آذار الماضي.

وعلى الجانب الآخر من النهر، فإن أكثر الأشخاص الأثرياء خسارة للمال خلال تلك الأزمة هو برنانرد أرنولت صاحب العلامة التجارية الشهيرة LVMH والذي تراجعت ثروته بنحو 30 مليار دولار بمعدل 20 مليون دولار كل ساعة على مدار الشهرين محل الدراسة.

فيما بلغت خسائر جيف بيزوس مؤسس آمازون نحو 9 مليارات دولار، ولكنه لا يزال أغنى شخص على كوكب الأرض مع فارق مريح عن أقرب منافسيه بثروة تقدر بنحو 131 مليار دولار، بحسب ما ذكره تقرير Market Watch.