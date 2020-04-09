أوروبا تساند إيران.. تحرير 1.6 مليار دولار من أموالها

قال محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، إنه تم رفع التجميد عن أرصدة بمبلغ 1.6 مليار دولار تعود للبنك المركزي الإيراني لدى بنك "كلير ستريم" في لوكسمبورغ.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن همتي: "تم إحباط مساعي أميركا لتجميد ومصادرة الأرصدة الإيرانية في أوروبا".

وأشار إلى أنه: "تمت الحيلولة دون نقل هذه الأرصدة إلى أميركا من خلال استصدار قرار قضائي من محاكم لوكسمبورغ".

موضوع يهمك ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء أن القناة المالية الأوروبية مع #إيران محصورة بالمنتجات الغذائية والطبية.فيما شكك... خبراء إيرانيون يشككون بفعالية الآلية المالية الأوروبية اقتصاد

وكانت ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، قد أرسلت في 31 مارس الماضي، دفعة من المستلزمات الطبية إلى إيران، عبر أداة دعم الأنشطة التجارية "انستكس" التي أنشئت في وقت سابق للتعاون التجاري بين طهران والثلاثية الأوروبية المذكورة.

وبحسب بيان مشترك صادر عن الدول الأوروبية الثلاثة، فإن أول إجراء عبر " انستكس" تم بنجاح عبر إرسال مستلزمات طبية إلى إيران.

وأوضح البيان أن المستلزمات الطبية وصلت إلى إيران، مشيراً إلى اعتزام الثلاثية الأوروبية توسيع عمل هذه الآلية مع طهران.

وأكد أن "انستكس" تهدف لتأمين استمرارية التجارة القائمة بين أوروبا وإيران، على المدى البعيد وضمن إطار مشروع.

وكانت الثلاثية الأوروبية قد أعلنت في يناير/كانون الثاني 2019، تأسيس آلية "انستكس" لتسهيل العملية التجارية بينها وبين إيران، وحماية الشركات الأوروبية من العقوبات الأميركية المفروضة على طهران.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2019، أعلنت بلجيكا والدنمارك وفنلندا وهولندا والنرويج والسويد، مشاركتها بأسهم في الآلية المذكورة.