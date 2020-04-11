السعودية تعفي مستفيدي الضمان من أقساط الإسكان لـ 3 أشهر

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية إعفاء المسجلين لتلقي الضمان الاجتماعي، والأيتام وذوي الإعاقة من سداد مستحقات أقساط الإسكان لمدة ثلاثة أشهر.

وقال المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ناصر الهزاني، في مؤتمر صحافي مشترك اليوم السبت لعرض مستجدات أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) في المملكة، إن الوزارة أطلقت مبادرات عدة مجتمعية لمواجهة فيروس كورونا، بالتوازي مع الإجراءات الحكومية وحزم الدعم والمساندة والتحفيز الاقتصادي.

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وكشف المتحدث باسم الوزارة أن من أهم المبادرات التي أطلقت مبادرة (غذاؤنا واحد) التي تستهدف الأسر المتضررة بالمواد الغذائية في جميع مناطق المملكة، ممولة بأكثر من 37 مليون ريال، استفاد منها أكثر من 37 ألف أسرة.

وشرح أن من بين المبادرات خدمة إعارة العمالة الوافدة عبر برنامج أجير، التي تهدف إلى الاستفادة من خدمات العمالة الوافدة كبديل للاستقدام الخارجي، ولحماية المنشآت خلال هذه الظروف من فقدان العمل.

كانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، أصدرت قرارا لتنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل وذلك انطلاقًا من دعم جهود حكومة المملكة العربية السعودية في السيطرة على تداعيات فيروس كورونا الجديد.

وسمحت الوزارة لطرفي العلاقة عند ثبوت وجود القوة القاهرة عدم إنهاء العقد، بل إيقاف العمل به على أن يعود إلى السريان بعد زوال القوة القاهرة.

وتهدف الوزارة من خلال هذه المبادرة إلى حماية العاملين في المنشآت في هذه الظروف من الفصل وفقدان المزايا التعاقدية في عقد العمل، وضمان حياة اجتماعية واقتصادية ميسرة لهم.

كما تسعى المبادرة إلى حماية المنشآت في المملكة عبر خفض المصاريف التشغيلية مؤقتًا، وتشكيل أنماط جديدة للعمل، ورفع كفاءة سوق العمل في المملكة وتوفير الموارد البشرية اللازمة له.