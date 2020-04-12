الإمارات تخفض رسوم 94 خدمة.. والأثر المالي بـ113 مليون درهم

قالت وزارة الاقتصاد الإماراتية، اليوم الأحد، إنها ستخفض الرسوم على 94 خدمة من خدماتها، لتخفيف التكاليف عن الشركات ودعم الاقتصاد في خضم تفشي فيروس كورونا.



ويشمل القرار رسوماً تتعلق بتراخيص الإدارة وتسجيلات التوكيلات والعلامات التجارية.



وقالت الوزارة، في بيان، إن الأثر المالي للقرار على قطاع الأعمال من هذه التخفيضات تقدر قيمته بنحو 113 مليون درهم في 2020 (31 مليون دولار).

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، عبدالعزيز الغرير، في مقابلة مع "العربية"، إن مبلغ الـ 50 مليار درهم متاح للشركات والأفراد التي تأثرت من كورونا.

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وأضاف أن تراجع أرباح البنوك هذا العام طبيعي، والأهم كفاية رأس المال، وحجم الودائع في المصارف الإماراتية لم يتغير في الآونة الأخيرة.

وأكد الغرير أن الدعم الذي قدمته بلاده هو الأكبر من حيث الحجم في دول الخليج، وأن المسؤولية الآن على القطاع المصرفي.

ولفت إلى أن قيمة الدعم 256 مليار درهم شملت 205 مليارات درهم كدعم سيولة من خلال تحرير مطلبات البنك المركزي، و50 مليار درهم تقليل في متطلبات كفاية رأس المال.