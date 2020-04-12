عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق اقتصاد

الغرير: 50 مليار درهم متاحة للشركات والأفراد التي تأثرت من كورونا

قال إن 97% من موظفي بنك المشرق يعملون من المنزل

المصدر: دبي - العربية.نت
عبد العزيز الغرير رئيس اتحاد المصارف في الإمارات
رابط مختصر

قال رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات عبدالعزيز الغرير، إن مبلغ الـ 50 مليار درهم متاحا للشركات والأفراد التي تأثرت من كورونا.

وأضاف أن تراجع أرباح البنوك هذا العام طبيعي والأهم كفاية رأس المال، وحجم الودائع في المصارف الإماراتية لم يتغير في الآونة الأخيرة.

وأكد الغرير أن الدعم الذي قدمته بلاده هو الأكبر من حيث الحجم في دول الخليج، وأن المسؤولية الآن على القطاع المصرفي.

ولفت إلى أن قيمة الدعم 256 مليار درهم شملت 205 مليار درهم كدعم سيولة من خلال تحرير مطلبات البنك المركزي،و50 مليار درهم تقليل في متطلبات كفاية رأس المال.

الغرير أشار إلى أن مجموع القروض الممنوحة للأرفاد والشركات الخاصة حوالي ألف مليار درهم، وهذه السيولة الجديدة تعني أنها تكفينا للمضي قدما.

وقال "قد لا نسجل وتيرة النمو نفسها خلال السنوات الأربع الماضية ولكن أطمئن الجميع بأن السيولة لدينا كافية، التوجيهات جاءت، باسخدام هذه الأموال، وضخ المزيد إذا كان هناك حاجة، على البنوك التواصل مع العملاء، لمعرفة حاجاتهم".

وطالب العملاء بالتواصل مع البنوك لشرح أوضاعهم، والتعاون مشترك بين كافة الاطراف، ويجب التعامل مع المصارف بكل شفافية.

وفيما يتعلق بتغير طبيعة العمل في البنوك بعد الأزمة الحالية قال الغرير "97% من موظفي بنك المشرق يعملون من المنزل، مشيرا إلى أنه من الطبيعي زيادة نسبة التعثر في القروض التجارية للبنوك بشكل عام وقد تصل إلى 1%".

كلمات دالّة

#الإمارات, #البنوك_الإماراتية, #بنوك_الإمارات, #كورونا, #فيروس_كورونا
إقرأ أيضاً سيتّخذه قريباً.. ترمب يتحدث عن أهم قرار في حياته سيتّخذه قريباً.. ترمب يتحدث عن أهم قرار في حياته 08:00 GMT
إقرأ أيضاً الإمارات تخفض رسوم 94 خدمة.. والأثر المالي بـ113 مليون درهم الإمارات تخفض رسوم 94 خدمة.. والأثر المالي بـ113 مليون درهم 08:53 GMT

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر