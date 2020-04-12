مسح: 95% من السعوديين قاموا بتغيير عادات التسوق بسبب كورونا

كشف مسح أجرته "كيرني الشرق الأوسط" أن 95% من المشاركين السعوديين في المسح قاموا بتغيير عادات التسوق الخاصة بهم في ظل تطورات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

إذ ارتفعت نسبة إنفاقهم على شراء السلع عبر الإنترنت أكثر مما كانت عليه سابقًا، وبسؤالهم عمّا إذا كانوا سيلتزمون بعادات التسوق الحالية بعد انتشار الوباء، أجاب 69% منهم بنعم.

وأجري المسح على 1000 مشارك من كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في الفترة ما بين 5-9 أبريل، في أعقاب حظر التجول على مدار 24 ساعة الذي فرضته كلتا الحكومتين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الأسبوع الماضي.

ومن بين 500 مشارك سعودي، ادعى 71% منهم زيادة الإنفاق على المنتجات الأساسية، ومن بينها منتجات البقالة والمواد الغذائية ومنتجات الرعاية الصحية أكثر مما فعلوا قبل الوباء.

وكشف المسح أن التسوق عبر الإنترنت هو الطريقة المفضلة (بنسبة 37%)، تليها زيارة محلات السوبر ماركت (بنسبة 24%)، ثم المتاجر الكبرى (هايبر ماركت) (بنسبة 23%)، ثم متاجر البقالة/المتاجر الصغيرة (16%).

بالإضافة إلى ذلك، يقدّر أكثر من ثلثي المشاركين (68%) أنهم ينفقون حاليًا على الإنترنت أكثر مما كانوا ينفقون سابقا.



الإمارات.. قفزة بشراء السلع عبر الإنترنت

وبالمثل، ازداد معدّل الإنفاق لدى أكثر من نصف المشاركين في المسح من دولة الإمارات العربية المتحدة (57%) لشراء السلع عبر الإنترنت، لكن لا تزال الغالبية تفضل التسوق من محلات السوبر ماركت (34%)، ويأتي التسوق عبر الإنترنت (27%) كثاني أكثر قنوات الشراء شيوعًا تليها متاجر البقالة/المتاجر الصغيرة (22٪) ثم المتاجر الكبرى (هايبر ماركت) (17%).

وبسؤال المشاركين عن معايير شراء المنتجات الأساسية، سلط المشاركون السعوديون الضوء على مستوى الجودة المتميزة (35%) باعتباره العنصر الأهم، يليه توافر السلع (33%) ثم الأسعار (32%)، وهذا يشير إلى أن المستهلكين لا يسعون فقط للحصول على السلع ذات الأسعار المنخفضة، على عكس التصور العام.



كما زاد الإنفاق على العناصر غير الضرورية منذ فرض الحظر، حيث أصبحت فئة الترفيه (الموسيقى والأفلام) الأكثر شيوعًا (بنسبة 54%)، يليها وسائل التعليم والكتب (51%)، ثم لعب الأطفال والألعاب (49%) وتجميل المنازل والديكور (41%) والموضة والجمال (29%) والإلكترونيات (26%).

وكان التسوق عبر الإنترنت أيضًا الطريقة المفضلة للشراء (43%)، حيث أنفق أكثر من نصف المشاركين في المسح (54%) على العناصر غير الأساسية أكثر مما كانوا ينفقون سابقا.