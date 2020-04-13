الكويت.. 50% هبوطاً بإنفاق المواطنين والمقيمين

كشفت مصادر مطلعة أن قيمة عمليات السحوبات المالية المنفذة عبر نقاط البيع التابعة لشركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة "كي نت" في الكويت، شهدت في الفترة الماضية تراجعات حادة تقارب 70%، مقارنة بقيم هذه العمليات في الفترة المقابلة من العام الماضي، في حين انخفضت سحوبات "الكاش" بنحو 50%، فيما سجلت السحوبات عبر "الأونلاين" نمواً.

وبينت المصادر أن إجمالي قيم السحوبات المالية المنفّذة في الأيام الماضية، سواءً عبر أجهزة نقاط البيع أو السحب النقدي أو "الأونلاين" سجلت هبوطاً بنحو النصف، قياساً بالفترة المقابلة من 2019، في حين شهدت أعداد هذه العمليات تراجعاً بنحو 40%، وذلك بضغط تداعيات انتشار فيروس كورونا، وفقا لصحيفة "الراي".

ويبدو أن هبوط السحوبات لم يكن المتغيّر الوحيد خلال الفترة الماضية،على خريطة السحوبات المالية، حيث من الواضح أن سلوك المستهلكين الشرائي نفسه شهد تحولاً كبيراً، لجهة التركيز في صرف الأموال على السلع الرئيسية على حساب الرفاهية التي تراجعت بشكل محلوظ، حتى أن بعض تلك السلع، والتي كان مشهورة بالإقبال عليها في السابق، اختفت نهائياً عن قائمة المشتريات خلال الفترة الماضية.

وأوضحت المصادر أنه في حال إعداد مقاربة بين إنفاق المستهلكين في شهر مارس من 2019 مع الشهر ذاته من العام الحالي، نلحظ أنه في السابق كان الإنفاق موزعاً على قطاعات رئيسية أبرزها المستشفيات وقطاع التجزئة وخدمات السيارات، والمجوهرات والطعام، والمدفوعات الحكومية، والصرافة التي كانت تستحوذ على نسبة مؤثرة من السحوبات المنفذة عبر "كي نت".

وقبل "كورونا"، كان معلوماً أن السحوبات المنفّذة عبر أجهزة نقاط البيع، تستحوذ على الحصة الكبرى من إجمالي عمليات السحب وقيمها، فرقمياً كانت تشكل نسبة هذه العمليات في السابق أكثر من نصف إجمالي العمليات المنفّذة، في حين تراجعت هذه السحوبات لتقارب ثلث إجمالي العمليات المنفذة فقط، مسجلة انخفاضات كبيرة.

واعتبرت مصادر مسؤولة أن تراجع إجمالي قيم السحوبات المنفذة وأعدادها، نتيجة طبيعية لتداعيات "كورونا"، وما ترتب عليه من إجراءات مواجهة تضمنت فرض حظر جزئي على البلاد، حيث تراجع الإنفاق العام بشكل كبير، خصوصاً على مشتريات الرفاهية، فيما أعيد التركيز على مشتريات السلع الرئيسية، لا سيما الغذائية.