الإمارات توفر 71 مليار درهم للبنوك خلال شهر لمواجهة كورونا

قال مصرف الإمارات المركزي في بيان إن إجمالي الأموال التي أتيحت للبنوك منذ إطلاق خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة في 14 مارس 2020، بلغت 71 مليار درهم.

وقال المركزي، في بيان، إنه تم تقديم مبلغ قدره 10 مليارات درهم للبنوك في شكل تسهيلات تمويل بتكلفة صفرية، وما يزيد عن 61 مليار درهم في شكل تخفيضات في الاحتياطي النقدي الإلزامي، سيتم استخدامها بصورة مباشرة لصالح الشركات والمستهلكين الذين تأثروا سلباً بتداعيات كوفيد – 19.

يأتي ذلك بعدما عقد عبدالحميد سعيد، محافظ مصرف الإمارات المركزي، اجتماعه الأول مع الرؤساء التنفيذيين للبنوك، أمس الأحد، والذي ناشد فيه البنوك بالإسراع بتأكيد تطبيقها تدابير خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة.

وقال: "نحث البنوك والمؤسسات المالية على العمل بما يتوافق مع مصالح الأفراد وشركات القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة لأهمية دورها في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الدولة".