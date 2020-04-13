كورونا.. 6 تريليونات ستتبخر و200 مليون عامل بلا وظيفة!

توقع المدير العام للأسواق الناشئة في Blackrock عامر البساط، في مقابلة مع "العربية"، انكماش الاقتصاد العالمي 11% في النصف الأول وخسارة 6 تريليونات دولار.

بل أكثر من ذلك، أشار البساط إلى توقعات بخسارة 200 مليون عامل وظائفهم، وإفلاسات على مستوى الدول والشركات.

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ولكن يرى أن هذه الصدمة التي أدت إلى الكساد، لن تستمر لأشهر وسنوات، بل ستعود الانتعاشة الاقتصادية في النصف الثاني من 2020، بفعل الحوافز ورزم الدعم التي تضخ، وبالتالي هناك "ضوء" في نهاية النفق!

وقال: "إذا استندنا إلى النموذج الصيني، فإن العجلة الاقتصادية ستبدأ في أواخر مايو أوائل يونيو".

من جهته، قال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك، إن الناتج المحلي الإجمالي في البلاد قد يتراجع إلى ما يصل إلى 30% خلال الربع الثاني.

في الوقت الذي دعا فيه أعضاء مجلس الوزراء إلى تخفيف قيود العزل العام الشهر المقبل وسط تفشي فيروس كورونا.

ونقلت الصحيفة عن الوزير قوله، إنه من المهم ألا ينتهي الأمر بالتسبب في مزيد من الضرر بسبب العزل العام، مشيرا إلى ضرورة البدء في تخفيفه بعد ثلاثة أسابيع من الآن.