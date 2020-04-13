بريطانيا.. 30% هبوطاً متوقعاً بالناتج المحلي وسط تفشي كورونا

نقلت صحيفة "تايمز" عن وزير المالية البريطاني ريشي سوناك قوله، إن الناتج المحلي الإجمالي قد يهبط إلى ما يصل إلى 30% فيما بين شهري أبريل ويونيو في الوقت الذي دعا فيه أعضاء مجلس الوزراء إلى تخفيف قيود العزل العام وسط تفشي فيروس كورونا.

وأضافت الصحيفة أن "سوناك" بحث احتمال حدوث تراجع يتراوح بين 25 و30% في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني. وقالت إن عشرة وزراء يضغطون من أجل تخفيف إجراءات العزل العام الشهر المقبل.



ونقلت الصحيفة عن وزير قوله "من المهم ألا ينتهي بنا الأمر بالتسبب في مزيد من الضرر بسبب العزل العام. نبحث ثلاثة أسابيع أخرى من العزل العام ثم يمكننا بعد ذلك البدء في تخفيفه". ولم تذكر الصحيفة اسم الوزير.