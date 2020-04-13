مصر تبدأ اليوم صرف أول منحة شهرية لـ 1.5 مليون عامل

من المقرر أن تبدأ الحكومة المصرية، اليوم الاثنين، صرف أول منحة شهرية للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد مع فرض حظر التجوال.

وخلال الفترة الماضية، أعلنت الحكومة المصرية عن مجموعة من الإجراءات التي تستهدف وقف انتشار فيروس كورونا المستجد، بخلاف خطة التحفيز التي تم الإعلان عنها بقيمة 100 مليار جنيه. لكن الإجراءات الاحترازية التي تم الإعلان عنها وقرار حظر التجوال تسببت في توقف شريحة كبيرة من العمال عن العمل، ما دفع قرار صرف منحة شهرية للعمالة غير المنتظمة.

وأعلنت الحكومة أن الهيئة القومية للبريد وبنك التنمية والائتمان الزراعي، تبدآن اليوم، صرف المنحة الأولى التي أقرها الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات ومخاطر فيروس أزمة كورونا، وقدرها 500 جنيه، وذلك اعتبارا من اليوم ولمدة ثلاثة أيام، لنحو مليون ونصف المليون عامل غير منتظم.

وفي وقت سابق، قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمرو طلعت، إن صرف الإعانة للعمالة غير المنتظمة ستكون لمن تلقى من المستحقين رسالة نصية على هاتفه المحمول، تتضمن موعد ومكان صرف المنحة سواء بفروع البريد أو بنك التنمية والائتمان الزراعي.

وأوضح أنه سيتم صرف المنحة المقررة من خلال 5600 منفذ، تتضمن مكاتب البريد المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، ونحو 600 مدرسة ومركز شباب، إضافة إلى فروع بنك التنمية والائتمان الزراعي، كما كما تقرر إطلاق خط ساخن لتلقي استفسارات المستحقين بهذا الشأن.

ومن المقرر أن يتم صرف هذه المنحة لمدة 3 أشهر لكل عامل يومية، فيما وصل عدد المسجلين إلى نحو 1.5 مليون عامل. وسيتم تسليم المستفيدين كارت بريد مجانا لصرف المنحة الثانية والثالثة.

وتستهدف هذه العملية كل من سجل بياناته، حتى نهاية عمل يوم الخميس الماضي، وتم التأكد من استحقاقه للمنحة المقررة، فيما سيصل لكل مستحق رسالة نصية على رقم التلفون المحمول المسجل قبل 24 ساعة من اليوم المحدد للصرف. وسيتم تخصيص يوم إضافي عقب انتهاء المدة المحددة للصرف، من أجل صرف مستحقات من سيتخلف عن الصرف في اليوم المخصص له.