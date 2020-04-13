مصر تخفض توقعاتها لإيرادات السياحة 45%

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط المصرية، اليوم الاثنين، إنها تتوقع أن تصل إيرادات السياحة في السنة المالية الحالية 2019-2020 لنحو 11 مليار دولار بدلا من 16 مليارا كانت متوقعة قبل أزمة كورونا.

ويمثل هذا تراجعا قدره 45.45% للإيرادات المتوقعة للسياحة التي تمثل أحد الموارد الأساسية للعملة الصعبة في البلاد.

من جانبه، قال أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، إن من المتوقع أن يتجاوز نمو الاقتصاد 1% في الربع الأخير من السنة المالية 2019-2020.

تبدأ السنة المالية المصرية في أول يوليو/تموز، وتنتهي في 30 يونيو/حزيران.

وفي حديث سابق مع "العربية"، قالت هالة السعيد إن الاقتصاد المصري سيتأثر خلال الربعين الثالث والرابع من العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو 2020، نتيجة للتوقف الكبير في عدة قطاعات إنتاجية.

وأضافت أن هناك انخفاضا في النشاط الاقتصادي بنسبة 15% خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وتوقعت أن يتراجع معدل النمو الاقتصادي في البلاد إلى 5.4% و5.5% خلال العام المالي الجاري مقارنة بمستهدفات الحكومة البالغ 6%.

وأوضحت أن الحكومة ستوفر دفعة اقتصادية استثمارية لقطاعات محددة مثل التعليم والصحة والبحث العلمي، مشيرة إلى أن تلك القطاعات لها أولوية قصوى.

وأشارت إلى أن هناك قطاعات تركز عليها الحكومة، خاصة قطاع الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات الذي ستزيد المخصصات الاستثمارية له بنسبة 300% خلال العام المالي المقبل.