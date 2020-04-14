الصين يلفها الظلام.. اقتصادها سينمو بأدنى مستوى منذ 44 عاماً!

توقع محللون استطلعت رويترز آراءهم، نمو اقتصاد الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بـ2.5% هذا العام، وهو أدنى مستوى منذ 44 عاما وسط تفشي فيروس كورونا.

يأتي ذلك أقل من متوسط توقعات النمو البالغ 5.4% في استطلاع مارس الماضي.

ومن المتوقع بحسب الاستطلاع، انكماش الاقتصاد الصيني في الربع الأول من العام الحالي 6.5% على أساس سنوي.

موضوع يهمك أعلن صندوق النقد الدولي الثلاثاء أن وباء كوفيد-19 يدفع بالاقتصاد العالمي في اتّجاه ركود عميق هذا العام متوقعا تراجع... صندوق النقد: 9 تريليونات دولار خسائر الاقتصاد بسبب كورونا اقتصاد

من جهة أخرى، توقع المحللون ارتفاع معدل التضخم في الصين 3.3% على أساس سنوي هذا العام.

تأتي هذه التوقعات، في وقت حذر صندوق النقد الدولي من خسارة الاقتصاد العالمي 9 تريليونات دولار بسبب كورونا خلال عامين.

وأضاف الصندوق أن الاقتصاد العالمي في 2020 هو الأسوأ منذ الكساد العظيم، مضيفاً أن اقتصاد العالم سينكمش 3% في 2020.

إلا أن صندوق النقد عاد وقال إن الاقتصاد العالمي سيرتد في 2021 بنمو 5.8%.

وفي تصريح مفاجئ، اعتبر صندوق النقد الدولي أن "خسارة الاقتصاد العالمي توازي حجم اقتصادي ألمانيا واليابان".

تخفيف خدمة الديون

وقدم صندوق النقد تخفيفاً فوريا لخدمة الديون إلى 25 دولة من أعضائه بموجب صندوقه الائتماني المخصص لاحتواء الكوارث، لتمكينها من تركيز مواردها الشحيحة على محاربة فيروس كورونا.

ومن جهتها، قالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد كريستالينا جورجيفا، إن المجلس التنفيذي للصندوق وافق على المجموعة الأولى من الدول التي ستحصل على منح لتغطية التزامات خدمة ديونها المستحقة لصندوق النقد لفترة مبدئية ستة أشهر.

وأضافت أن الصندوق الائتماني لاحتواء الكوارث لديه موارد تبلغ نحو 500 مليون دولار، بما في ذلك تعهدات جديدة بقيمة 185 مليون دولار من بريطانيا و100 مليون دولار من اليابان ومبالغ لم يُفصح عنها من الصين وهولندا ودول أخرى.

ويسعى الصندوق لزيادة حجم الأموال المتاحة إلى 1.4 مليار دولار.