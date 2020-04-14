الكويت تصدر أذون خزانة بـ 778 مليون دولار

قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن بنك الكويت المركزي ذكر، اليوم الثلاثاء، أنه أصدر أذون خزانة بقيمة 240 مليون دينار (777.83 مليون دولار) لأجل ثلاثة أشهر بسعر فائدة 1.25% في المتوسط.



وأضافت الوكالة أن البنك المركزي أصدر أيضاً أذون خزانة بنهاية مارس/آذار لأجل ستة أشهر بقيمة 240 مليون دينار بمتوسط عائد 1.375%.

ووافق مجلس الوزراء الكويتي، في وقت سابق، على مشروع قانون لزيادة ميزانية الوزارات والحكومة بقيمة 500 مليون دينار للعام 2020/2021 بسبب تفشي انتشار فيروس كورونا.

وأنشأ مجلس الوزراء صندوقاً مؤقتاً لاستلام المساهمات المالية من المؤسسات والشركات والأفراد لدعم جهود الحكومة لمحاربة انتشار فيروس كورونا.