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الكويت تصدر أذون خزانة بـ 778 مليون دولار

المصدر: دبي – رويترز
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قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن بنك الكويت المركزي ذكر، اليوم الثلاثاء، أنه أصدر أذون خزانة بقيمة 240 مليون دينار (777.83 مليون دولار) لأجل ثلاثة أشهر بسعر فائدة 1.25% في المتوسط.

وأضافت الوكالة أن البنك المركزي أصدر أيضاً أذون خزانة بنهاية مارس/آذار لأجل ستة أشهر بقيمة 240 مليون دينار بمتوسط عائد 1.375%.

ووافق مجلس الوزراء الكويتي، في وقت سابق، على مشروع قانون لزيادة ميزانية الوزارات والحكومة بقيمة 500 مليون دينار للعام 2020/2021 بسبب تفشي انتشار فيروس كورونا.

وأنشأ مجلس الوزراء صندوقاً مؤقتاً لاستلام المساهمات المالية من المؤسسات والشركات والأفراد لدعم جهود الحكومة لمحاربة انتشار فيروس كورونا.

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