بريطانيا.. الاقتصاد ينكمش 13% في 2020 

من المتوقع أن يسجل الاقتصاد البريطاني انكماشا بنسبة 13% في 2020 في حال استمر الإغلاق بسبب وباء كوفيد-19 ثلاثة أشهر، بحسب سيناريو نشره "مكتب مسؤولية الميزانية" الثلاثاء.

وتمول وزارة الخزانة البريطانية مكتب مسؤولية الميزانية لإعداد تقارير محايدة بشأن التوقعات الاقتصادية للدولة.

وقال المكتب إن "الانخفاض الناجم ونسبته 13% من إجمالي الناتج المحلي في 2020 سيتجاوز بكل سهولة أي انخفاض سنوي تم تسجيله في فترة نهاية الحرب العالمية الأولى والثانية أو نهاية أي أزمة مالية".

ووفق النموذج، سينخفض إجمالي الناتج المحلي 35% في الربع الثاني، ولكنه سيستعيد تعافيه بسرعة في حال تخفيف القيود.

كما أن البطالة يمكن أن تزيد بمقدار مليوني شخص لتصل إلى نسبة 10% في الربع الثاني، مع تراجع الانتعاش إلى أقل من إجمالي الناتج المحلي، بحسب المكتب.

وأعلنت الحكومة عن إجراءات إنفاق عام هائلة لدعم الشركات والأشخاص الذين خسروا وظائفهم، ما تسبب في زيادة هائلة في الاقتراض المتوقع.

ويتوقع السيناريو زيادة صافية في الاقتراض بمقدار 218 مليار جنيه استرليني في 2020 أي ما يصل إلى 14% من إجمالي الناتج المحلي، وهي أكبر زيادة في العجز في سنة واحدة منذ الحرب العالمية الثانية.

ويمكن أن يصل دين القطاع العام إلى أكثر من 100% من الدخل الاقتصادي الإجمالي خلال العام، بحسب النموذج، ويصل في نهاية 2020 إلى 95%.

إلا أن المكتب نبه إلى أن هذا السيناريو "يجب أن لا يؤخذ على أنه رأينا في المسار الأكثر ترجيحاً للاقتصاد" والذي هو حساس للغاية للتغيرات في العوامل التي تتحكم به.

وقال "من الممكن جدا أن يكون التأثير أصغر أو أكبر من السيناريو الذي طرحناه".