سلطنة عمان: ترشيد إنفاق جميع الشركات الحكومية لعام 2020

أصدرت وزارة المالية في سلطنة عمان قرارين الأول يتعلق بترشيد الإنفاق لكافة الشركات الحكومية للعام الحالي 2020، فيما يتصل الثاني بوقف منح العلاوات الاستثنائية لموظفي الدولة.

وذكرت الوزارة في بيان لها أنه وفي إطار عملها الذي يتصل باتخاذ المزيد من الإجراءات الحكومية للتعامل مع الأوضاع المالية والاقتصادية، التي تتأثر بها السلطنة جراء الانخفاض الحاد في أسعار النفط، فإنه تقرر ترشيد الإنفاق التشغيلي والاستثماري للشركات الحكومية، مؤكدة أن نسبة التخفيض التي وردت في القرار 10%، تمثل الحد الأدنى المطلوب لتعديل الموازنات التشغيلية والخطط المالية المعتمدة لهذا العام.

وأشارت إلى أن القرار طلب من الشركات بذل قصارى جهدها لاستهداف تحقيق تخفيض في الإنفاق الفعلي بأقصى نسبة ممكنة، و"عدم الاكتفاء" بنسبة الـ10%، المذكورة، وأن تشمل مراجعة المصروفات التشغيلية كافة بنود المصروفات دون استثناء، بما في ذلك رواتب وامتيازات الموظفين وموقف الدرجات الشاغرة ووقف الإنفاق المتعلق بالدراسات الاستشارية أو الهندسية أو الميدانية أيًا كانت طبيعتها سواء رأسمالية أو تشغيلية داعية الجميع التعاون.

أما القرار الثاني فيختص بوقف منح العلاوات الاستثنائية لكافة الموظفين، لاسيما الذين تتم إحالتهم إلى التقاعد في جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة.