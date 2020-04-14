ماليزيا تطرح صكوكاً بـ 4 مليارات رنجيت بعائد 3.465%

قال البنك المركزي الماليزي، اليوم الثلاثاء، إن ماليزيا باعت ما قيمته 4 مليارات رنجيت من سندات إسلامية تستحق في 2030 بمتوسط عائد 3.465%.

وبلغت نسبة طلبات الاكتتاب إلى التغطية 3.12 مرة.

وتوقعت وكالة "إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية" أمس تراجعاً في الإصدارات العالمية للصكوك هذا العام بسبب تأثير وباء كوفيد-19 على الدول الأساسية للتمويل الإسلامي، وانخفاض أسعار النفط، وتراجع رغبة المستثمرين.

وقالت الوكالة في تقرير صادر، اليوم الاثنين، تراجع حجم إصدارات الصكوك بنسبة 32% في الربع الأول من هذا العام، وتتوقع أن يكون التراجع أكبر في الربع الثاني، لاسيما بعد تطبيق الدول الأساسية للتمويل الإسلامي لإجراءات احترازية، بسبب انتشار وباء كوفيد-19.

وتتوقع أيضا أن يبلغ إجمالي إصدارات الصكوك في 2020 نحو 100 مليار دولار، أي أقل من العام الماضي بنحو 40%. وتتوقع أن نشهد ارتفاعاً في العجز عن السداد بين مُصْدري الصكوك ذوي الجودة الائتمانية الضعيفة في ظل الظروف الحالية".