صندوق النقد الدولي يخفف أعباء خدمة ديون 25 دولة

أعلن صندوق النقد الدولي أنه قدم تخفيفا فوريا لخدمة الديون إلى 25 دولة من أعضائه بموجب صندوقه الائتماني المخصص لاحتواء الكوارث، لتمكينها من تركيز مواردها الشحيحة على محاربة فيروس كورونا.

ومن جهتها، قالت كريستالينا جورجيفا - المديرة التنفيذية لصندوق النقد إن المجلس التنفيذي للصندوق وافق على المجموعة الأولى من الدول التي ستحصل على منح لتغطية التزامات خدمة ديونها المستحقة لصندوق النقد لفترة مبدئية ستة أشهر.

وأضافت أن الصندوق الائتماني لاحتواء الكوارث لديه موارد تبلغ نحو 500 مليون دولار، بما في ذلك تعهدات جديدة بقيمة 185 مليون دولار من بريطانيا و100 مليون دولار من اليابان ومبالغ لم يُفصح عنها من الصين وهولندا ودول أخرى.

ويسعى الصندوق لزيادة حجم الأموال المتاحة إلى 1.4 مليار دولار.