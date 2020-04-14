عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق اقتصاد

صندوق النقد الدولي يخفف أعباء خدمة ديون 25 دولة

المصدر: دبي - العربية.نت
رابط مختصر

أعلن صندوق النقد الدولي أنه قدم تخفيفا فوريا لخدمة الديون إلى 25 دولة من أعضائه بموجب صندوقه الائتماني المخصص لاحتواء الكوارث، لتمكينها من تركيز مواردها الشحيحة على محاربة فيروس كورونا.

ومن جهتها، قالت كريستالينا جورجيفا - المديرة التنفيذية لصندوق النقد إن المجلس التنفيذي للصندوق وافق على المجموعة الأولى من الدول التي ستحصل على منح لتغطية التزامات خدمة ديونها المستحقة لصندوق النقد لفترة مبدئية ستة أشهر.

وأضافت أن الصندوق الائتماني لاحتواء الكوارث لديه موارد تبلغ نحو 500 مليون دولار، بما في ذلك تعهدات جديدة بقيمة 185 مليون دولار من بريطانيا و100 مليون دولار من اليابان ومبالغ لم يُفصح عنها من الصين وهولندا ودول أخرى.

ويسعى الصندوق لزيادة حجم الأموال المتاحة إلى 1.4 مليار دولار.

كلمات دالّة

#فيروس, #كورونا, #خدمة دين, #صندوق النقد

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر