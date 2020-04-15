الاستثمار الأجنبي المباشر بالصين يهوي 10.8% بالربع الأول

قالت وزارة التجارة الصينية اليوم الأربعاء إن الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد تراجع 10.8% في الفترة من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار ليبلغ 216.19 مليار يوان (30.62 مليار دولار) مقارنة مع مستواه قبل عام، إذ تأثر بفعل جائحة فيروس كورونا.



يأتي ذلك مقارنة مع تراجع بنسبة 8.6% في أول شهرين من العام. وفي مارس آذار وحدة، تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر 14.4 % على أساس سنوي.

وفي يناير الماضي، زاد الاستثمار الأجنبي المباشر 4% على أساس سنوي ليصل إلى 87.57 مليار يوان (12.55 مليار دولار). وبالدولار الأميركي، زاد الاستثمار الأجنبي المباشر 2.2% إلى 12.68 مليار دولار، حسبما ذكرته الوزارة.

وعلى صعيد متصل، ارتفعت أسعار المنازل في الصين 0.2% في يناير مقارنة مع الشهر السابق، في تباطؤ بعد زيادة 0.3% في ديسمبر، وفقاً لحسابات أجرتها رويترز من واقع البيانات الرسمية اليوم الاثنين، مع ركود سوق العقار في البلاد بسبب تفشي الفيروس التاجي.