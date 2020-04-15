الجدعان: لائحتا تنظيم المشتريات الحكومية السعودية تحمي المال العام

قال وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان إن لائحتي تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وتنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ترسخ قيم مبادئ النزاهة والشفافية في جميع إجراءات وأعمال المنافسات والمشتريات الحكومية.

وأضاف أن اللائحتين اللتين أقرهما مجلس الوزراء، تمنع تأثير المصالح الخاصة للموظفين والمتعاملين في عدالة إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية ونزاهتها، بالإضافة إلى معالجة حالات تعارض المصالح، والتعامل معها بكفاية وفاعلية، من أجل حماية المال العام من الفساد والكسب غير المشروع.

وأوضح الجدعان أن اللائحتين تُعدان نتاج تعاون بين وزارة المالية ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، و وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى عدد من الجهات ذات العلاقة، كما أنها ممكن في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

وأشار إلى أن لائحة تنظيم تعارض المصالح تهدف إلى ترسيخ القيم والمبادئ المتمثلة في النزاهة والأمانة والموضوعية والحياد والعدالة والشفافية.

يُذكر أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولوائحه يأتي كممكِّن رئيسي لتحقيق استراتيجية الوزارة المنبثقة من (رؤية المملكة 2030)؛ بما يساهم في طريق تعزيز فاعلية التخطيط المالي، وإدارة الموارد المالية بفعالية، وتنظيم وحوكمة الإجراءات ذات الصلة بالمشتريات الحكومية.

ويعزز النظام النزاهة والمنافسة، عبر منع تأثير المصالح الشخصية، وحماية المال العام والمحافظة عليه، وتوفير معاملة عادلة للمتنافسين؛ تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص الذي يمثل أحد أهداف رؤية الوزارة؛ بالإضافة إلى تخصيص وإدارة الموارد المالية بفاعلية، كما يوفر مزيداً من الشفافية في كل إجراءات المنافسات والمشتريات، عبر إتمام تلك الإجراءات، بما في ذلك تقديم وفتح العروض، من خلال البوابة الإلكترونية الموحدة "اعتماد".

ويسهم النظام الجديد في تعزيز التنمية الاقتصادية عبر تطوير أعمال المشتريات الحكومية وإجراءاتها بما يحقق مستهدفات المحتوى المحلي، ويعزز الصناعة الوطنية، ويدعمها بالعنصر البشري الوطني، من خلال زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات.