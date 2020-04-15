انطلاق اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في G20

انطلق اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين.

وأعلن الحساب الرسمي لرئاسة السعودية مجموعة العشرين، على تويتر: "يعقد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لمجموعة العشرين الآن اجتماعهم الافتراضي لمناقشة الإجراءات واتخاذ العاجل منها لمواجهة التحديات العالمية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا".

يُعقد الآن: وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لـ #مجموعة_العشرين يعقدون اجتماعهم الافتراضي لمناقشة الإجراءات واتخاذ العاجل منها لمواجهة التحديات العالمية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). — G20 Saudi Arabia (@g20org) April 15, 2020

ويعتبر هذ العام استثنائياً لمجموعة العشرين برئاسة السعودية، فبعد أن نجحت المملكة بجمع وزراء الطاقة في مجموعة العشرين للتوصل إلى تفاهم بشأن أسواق النفط، يجتمع اليوم وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في المجموعة لبحث أزمة الديون للدول الأكثر فقراً.

فبعد أن تعهد قادة دول مجموعة العشرين، في قمة استثنائية نظمتها السعودية، بتشكيل جبهة موحدة لدعم الدول النامية لمواجهة آثار كورونا، تخطط المجموعة لاتفاق يسمح للدول الأكثر فقراً بتجميد مدفوعات ديونها الحكومية إلى فترة تتراوح بين 6 إلى 9 أشهر وربما قد تستمر حتى عام 2021، بحسب فاينانشال تايمز.

وتشير التقديرات إلى أن البلدان التي ستتلقى مساعدات التنمية كان من المقرر أن تسدد ديونا بنحو 58 مليار دولار للدائنين هذا العام.

وبحسب ما أشار إليه مسؤول بارز في مجموعة العشرين لصحيفة فاينانشيل تايمز، ستستغل الدول الغنية والمؤسسات متعددة الأطراف من فترة تجميد الديون للدول الفقيرة، لوضع معايير واضحة للغاية لكل دولة وتحديد ما إذا سيتم تخفيف عبء الديون للدول أم سيكون مجرد تأجيل لسدادها أو إعادة جدولتها.

أوضح المسؤول قائلاً إن المطلوب على الفور منح تلك الدول مساحة من الوقت، حتى لا تقلق على تدفقاتها النقدية وخدمة الديون التي تذهب إلى دول أخرى واستخدام تلك الأموال في احتياجاتها الفورية.