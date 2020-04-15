إيران تبيع شركة حكومية بعد تأخر استجابة صندوق النقد

لجأت إيران إلى ما يبدو الملاذ الأخير للحصول على الأموال لمواجهة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، وذلك بعد أن أعلن صندوق النقد الدولي أنه سيحتاج إلى فترة ليدرس طلب الدولة للحصول على قرض بقيمة 5 مليارات دولار.

وتعتزم إيران بيع 10% من حصتها في شركة الضمان الاجتماعي للاستثمار، وهي واحدة من أكبر الشركات الاستثمارية التي تديرها الدولة، وذلك عبر بورصة طهران، في محاولة لجمع الأموال لمكافحة فيروس كورونا، وفقاً لما قاله الرئيس الإيراني حسن روحاني في اجتماع مجلس الوزراء، ونقلته وكالة بلومبيرغ.

وتعد شركة الضمان الاجتماعي للاستثمار المعروفة أيضا باسم شاستا، أحد الأذرع الاستثمارية للدولة، والتي توفر تغطية صحية وتأمينية لنحو 40 مليون إيراني.

ولم يفصح روحاني عن تفاصيل بشأن عملية البيع المقترحة. وقامت إيران بالفعل في وقت سابق ببيع بعض الشركات التابعة لشاستا والبالغ عددها 82 شركة، وتمثل الشركات المباعة نحو 80% من إجمالي محفظة أوصلها.

وفي فبراير من 2016، أعلنت شاستا عن خطة رئيسية لبيع نحو نصف عدد شركاتها، وكانت تبحث عن مساهمين أجانب لمساعدتها في إدارة وتوسيع أصول الشركة البالغ قيمتها 15 مليار دولار، وذلك بعد أن جرى تطبيق الاتفاق النووي آنذاك.

أعلنت إيران الأربعاء أن عدد الوفيات اليومي جراء وباء كوفيد-19 انخفض دون المئة لليوم الثاني على التوالي فيما بدأت البلاد الاستئناف التدريجي للأعمال وسط اقتصاد متدهور بسبب العقوبات.

وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيراني، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 94 وفاة بكوفيد-19 خلال الساعات ال24 الماضية، ما يرفع الحصيلة إلى 4777 وفاة.

صندوق النقد

يأتي ذلك بعدما قال مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي لرويترز إن الصندوق لا يزال يعكف على تقييم طلب إيران تمويلا طارئا بقيمة خمسة مليارات دولار في عملية ستستغرق وقتا نظرا لأسباب منها محدودية تواصل الصندوق مع طهران في الآونة الأخيرة.

وخاطبت إيران، وهي الدولة الأكثر تضررا من تفشي فيروس كورونا المستجد في منطقة الشرق الأوسط، صندوق النقد الدولي الشهر الماضي لطلب 5 مليارات دولار من أداة التمويل السريع لديه، وهي برنامج طوارئ يساعد الدول التي تواجه صدمات مفاجئة مثل الكوارث الطبيعية.

وهذا أول طلب لطهران من صندوق النقد الدولي منذ الثورة الإسلامية بالبلاد عام 1979.

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وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، لرويترز "تلقينا طلبا للمساعدة، ونظرا لأن تواصلنا كان محدودا مع إيران في الآونة الأخيرة، فإن عملية الحصول على المعلومات التي نحتاجها لتقييم الطلب ستستغرق وقتا".



وتكافح الجمهورية الإسلامية للحد من انتشار فيروس كورونا. لكن الحكومة في طهران قلقة أيضا من أن إجراءات الحد من الأنشطة العامة قد تدمر الاقتصاد الذي يرزح بالفعل تحت وطأة عقوبات أميركية فرضت في 2018 عندما خرجت واشنطن من اتفاق على رفعها في مقابل قيود على برنامج إيران النووي.

واستأنفت بعض الأنشطة، بما في ذلك العديد من المتاجر والمصانع والورش، العمل في أنحاء البلاد في الأيام القليلة الماضية.

وفي 14 أبريل نيسان، بلغ عدد حالات الوفاة 4683 فيما بلغ عدد المصابين 74 ألفا و877 بمرض كوفيد-19.

وقال أزعور "أي عضو في الصندوق لديه نفس الحقوق للحصول على تمويل وموارد صندوق النقد الدولي لكن في ظل قواعد الصندوق وموافقة مجلس المديرين".

انكماش الاقتصاد

وفي توقعاته الاقتصادية الإقليمية لعام 2020 للشرق الأوسط ووسط آسيا، التي نُشرت اليوم الأربعاء، قال الصندوق إن من المتوقع انكماش اقتصاد إيران 6% هذا العام مقابل انكماش بنسبة 7.6% في 2019.

ومن المتوقع أن يبلغ التضخم، الذي ارتفع بفعل إعادة فرض العقوبات الأميركية، 34.2% هذا العام انخفاضا من ذروة 41.1% في العام الماضي.

وتوقع صندوق النقد أن يتسع العجز المالي للحكومة الإيرانية إلى 9.9% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من 5.7% في العام الماضي.