توقعات متشائمة من صندوق النقد الدولي لجميع دول العالم

يقف العالم في حالة ترقب ليشاهد ما يحدث من تطورات جديدة لفيروس كورونا المستجد بعد تسلله من الصين ليضرب بشدة اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة فيدخلها في حالة ركود لم نشهده منذ فترة الكساد العظيم.

فمع تفشي وباء كورونا وزحفه باقتصاد العالم نحو المجهول فإن التوقعات الخاصة بالاقتصاد العالمي ما زالت صادمة خاصة مع عدم وجود أي انفراجة في الفترة القريبة.



ففي آخر تحديث لتوقعات صندوق النقد الدولي توقع الصندوق انكماش الاقتصاد العالمي هذا العام بـ3% ليرتد العام القادم ويسجل نمواً بـ5.8% وهو الأفضل منذ عام 1980 في حال احتواء الفيروس.

وقدر الصندوق أن تبلغ خسارة الاقتصاد العالمي في العامين الحالي والمقبل على خلفية الوباء 9 تريليون دولار ما يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا واليابان مجتمعين.

وتوقع الصندوق أيضا انكماش الاقتصاد الأميركي بـ5,9% هذا العام ليتعافى ويسجل نموا بـ4,7% عام 2021

وأيضا انكماش الاقتصاد الأوروبي بـ 7.5% العام الحالي.

في المقابل توقع الصندوق نمو الاقتصاد الصيني ب 1.2% هذا العام.

وأكد الصندوق على ضرورة زيادة الحزم التحفيزية والدعم المالي في حال استمرار توقف النشاط الاقتصادي العالمي مشيراً إلى أن الاقتصادات ذات القيود التمويلية قد تتطلب أيضا دعما خارجياً.