خبير: G20 قد تجمد ديونا بـ12 مليار دولار للدول الفقيرة

توقع الخبير السعودي في التجارة الدولية الدكتور فواز العلمي، في مقابلة مع "العربية"، أن يسفر عن اجتماع وزراء المالية والبنوك المركزية في قمة العشرين مساندة الدول النامية والأكثر فقراً، عبر تجميد ديون ومدفوعات وخدمة الديون بقيمة 12 مليار دولار وذلك للدول الـ25 الأكثر فقراً.

ويعتبر هذ العام استثنائياً لمجموعة العشرين برئاسة السعودية، فبعد أن نجحت المملكة بجمع وزراء الطاقة في مجموعة العشرين للتوصل إلى تفاهم بشأن أسواق النفط، يجتمع اليوم وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في المجموعة لبحث أزمة الديون للدول الأكثر فقراً، بحسب ما ذكرته صحيفة فاينانشيل تايمز.

موضوع يهمك انطلق اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين.وأعلن الحساب الرسمي لرئاسة السعودية مجموعة العشرين،... انطلاق اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في G20 اقتصاد

فبعد أن تعهد قادة دول مجموعة العشرين، في قمة استثنائية نظمتها السعودية، بتشكيل جبهة موحدة لدعم الدول النامية لمواجهة آثار كورونا، تخطط المجموعة لاتفاق يسمح للدول الأكثر فقراً بتجميد مدفوعات ديونها الحكومية إلى فترة تتراوح بين 6 إلى 9 أشهر وربما قد تستمر حتى عام 2021، بحسب فاينانشال تايمز.

وتشير التقديرات إلى أن البلدان التي ستتلقى مساعدات التنمية كان من المقرر أن تسدد ديونا بنحو 58 مليار دولار للدائنين هذا العام.

وبحسب ما أشار إليه مسؤول بارز في مجموعة العشرين لصحيفة فاينانشيل تايمز، ستستغل الدول الغنية والمؤسسات متعددة الأطراف من فترة تجميد الديون للدول الفقيرة، لوضع معايير واضحة للغاية لكل دولة وتحديد ما إذا سيتم تخفيف عبء الديون للدول أم سيكون مجرد تأجيل لسدادها أو إعادة جدولتها.

وأوضح المسؤول قائلاً إن المطلوب على الفور منح تلك الدول مساحة من الوقت، حتى لا تقلق على تدفقاتها النقدية وخدمة الديون التي تذهب إلى دول أخرى واستخدام تلك الأموال في احتياجاتها الفورية.

وبدوره، أكد مسؤول آخر في مجموعة العشرين دعم المجموعة القوي برئاسة السعودية لهذه المبادرة مبدياً تفاؤله بشأن توصل الاجتماعات إلى حلول بشأن ديون الأسواق الناشئة، مشيراً إلى أن هذه المرة، يبدو أن كافة الأطراف قررت وضع الخلافات السياسية جانباً.