ساما: G20 قد تصدر إجراءات إضافية لخطوط المبادلات

قال محافظ البنك المركزي السعودي أحمد الخليفي، اليوم الأربعاء، إن دول مجموعة العشرين عكفت على إقامة خطوط لمبادلة العملات وتسهيلات إعادة شراء لمعالجة تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وكشف الخليفي أنه "قد تأخذ مجموعة العشرين مزيدا من الإجراءات على صعيد خطوط المبادلات الثنائية".



وأضاف الخليفي، في مؤتمر صحفي، "في نفس الوقت نتطلع لرؤية مزيد من الإجراءات مع تطور الأزمة، ستتعلق بخطوط المبادلات الثنائية".

موضوع يهمك قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن مجموعة الـ20 قد خصصت 7 تريليونات دولار لمواجهة تداعيات كورونا.وفي حين أشار إلى... وزير المالية السعودي: G20 خصصت 7 تريليونات دولار لمواجهة كورونا اقتصاد

وكانت اتفقت مجموعة دول العشرين مع نادي باريس على أسس تأجيل مستحقات الدول الأكثر فقرا، ودعت المقرضين من القطاع الخاص للمساهمة بتخفيف أعباء الدول الفقيرة.

ودعمت مجموعة العشرين برئاسة السعودية، التعليق المؤقت لمستحقات الدول الأكثر فقرا، كما أعلنت عن دعمها لجهود صندوق النقد الدولي لتوفير السيولة للدول المحتاجة.

يأتي ذلك بعدما أشادت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، وديفيد مالباس رئيس البنك الدولي، اليوم الأربعاء، باتفاق جديد لتخفيف أعباء الدين من مجموعة العشرين يتضمن تعليق مدفوعات خدمة الديون الثنائية عن الدول الأشد فقرا.

وقال مصدر مطلع على سير اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول المجموعة، إن تعليق خدمة الدين سيسري من أول مايو/أيار إلى 31 ديسمبر/كانون الأول، مع إمكانية تجديده في 2021.

وقالت جورجيفا في بيان لاجتماع المجموعة، إن صندوق النقد يسعى "بشكل عاجل" للحصول على موارد جديدة بنحو 18 مليار دولار لصندوقه الائتماني للنمو والحد من الفقر، ويستكشف كيف يمكن استخدام حقوق السحب الخاصة في دعم هذا الجهد.