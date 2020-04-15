وزير المالية السعودي: G20 خصصت 7 تريليونات دولار لمواجهة كورونا

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن مجموعة الـ20 قد خصصت 7 تريليونات دولار لمواجهة تداعيات كورونا.

وفي حين أشار إلى أن لدى السعودية استراتيجية واضحة للتعامل مع الوباء، قال :"سنتجاوز هذه الأزمة وسنخرج أكثر تعافيا ".

وأوضح وزير المالية السعودي أنه جرى العمل على توفير مساعدات مالية للدول النامية.

50 مليار ريال لدعم القطاع الصحي

وأفاد وزير المالية السعودي في تصريحاته: "نسعى إلى تجاوز الأزمة وتحقيق التعافي الاقتصادي مستقبلا، حيث أن وباء كورونا قد ألقى بثقله على شعوبنا واقتصاداتنا".

وشدد على أن " مجموعة الـ 20 مصممة على مواجهة تداعيات كورونا".

ونوه الجدعان أن خطة العمل تشمل مبادرات بينها حزمة صندوق النقد الدولي.

بالمقابل، ذكر الجدعان أن المملكة اتخذت تدابير احترازية بينها 50 مليار ريال لدعم القطاع الصحي.

تريليون دولار للدول الأكثر فقرا

إلى ذلك، كشف الجدعان أن مجموعة الـ 20 قد خصصت تريليون دولار للدول الأكثر فقرا لمواجهة الوباء.

تأتي تصريحات الجدعان بعدما، اتفقت مجموعة دول العشرين مع نادي باريس على أسس تأجيل مستحقات الدول الأكثر فقرا، ودعت المقرضين من القطاع الخاص للمساهمة بتخفيف أعباء الدول الفقيرة.

موضوع يهمك اتفقت مجموعة دول العشرين مع نادي باريس على أسس تأجيل مستحقات الدول الأكثر فقرا، ودعت المقرضين من القطاع الخاص للمساهمة... مجموعة الـ20.. تأجيل ديون الدول الفقيرة حتى نهاية 2020 اقتصاد

تعليق مؤقت لمستحقات الدول الأكثر فقرا حتى نهاية 2020

ودعمت مجموعة العشرين برئاسة السعودية التعليق المؤقت لمستحقات الدول الأكثر فقرا، كما أعلنت عن دعمها لجهود صندوق النقد الدولي لتوفير السيولة للدول المحتاجة.

وتعليقا على ذلك، قال الجدعان إن المملكة بصفتها رئيسة G2O قدمت خطة لتأجيل الديون ووافقت عليها مجموعة الـ20.

توفير السيولة لدعم الدول النامية بـ20 مليار دولار

وصرح قائلا:"مجموعة الـ 20 تعمل على توفير السيولة لدعم الدول النامية".

وأوضح وزير المالية السعودي أن :" تعليق الدين كبير وسيتيح سيولة فورية بأكثر من 20 مليار دولار".

تعليق الدين سيستمر لعام

وأفاد أن تعليق الدين "سيستمر لمدة عام، وهو غير مشروط، ولا يتطلب إلا انخراط الدول مع صندوق النقد".

يأتي ذلك بعدما، أشادت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي وديفيد مالباس رئيس البنك الدولي اليوم الأربعاء باتفاق جديد لتخفيف أعباء الدين من مجموعة العشرين يتضمن تعليق مدفوعات خدمة الديون الثنائية عن الدول الأشد فقرا.

وقال مصدر مطلع على سير اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول المجموعة إن تعليق خدمة الدين سيسري من أول مايو أيار إلى 31 ديسمبر كانون الأول، مع إمكانية تجديده في 2021.

وقالت جورجيفا في بيان لاجتماع المجموعة إن صندوق النقد يسعى "بشكل عاجل" للحصول على موارد جديد بنحو 18 مليار دولار لصندوقه الائتماني للنمو والحد من الفقر ويستكشف كيف يمكن استخدام حقوق السحب الخاصة في دعم هذا الجهد.