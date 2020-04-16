استئناف مفاوضات بريكست الأسبوع المقبل

اتفق مسؤولون من بريطانيا والاتحاد الأوروبي على استئناف مفاوضات بريكست، حيث تم تحديد جلسات لمحادثات التجارة وحقوق الصيد تبدأ الأسبوع المقبل.

ولم يتطرق البيان المشترك الذي أعقب مكالمة عبر الفيديو بين المفاوض الأوروبي Michel Barnier ونظيره البريطاني David Frost إلى تأجيل نهاية المرحلة الانتقالية لخروج بريطانيا إلى ما بعد موعد 31 ديسمبر.

وكانت الحكومة البريطانية قد أعربت عن تمسكها بالخروج في الموعد المحدد رغم تحديات أزمة فيروس كورونا.

من جهتها، قالت مديرة صندوق النقد الدولي إنه يجب على بريطانيا طلب تمديد الفترة الانتقالية لمرحلة ما بعد البريكست، في ظل الظروف العصيبة وحالة عدم اليقين التي يمر بها الاقتصاد العالمي.