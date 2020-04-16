السعودية: السلع متوافرة بكثرة.. ورقابة الأسعار إلكترونيا

قال عبد الرحمن حسين، المتحدث باسم وزارة التجارة السعودية، اليوم الخميس، إن السلع بأسواق المملكة متوفرة بكثرة بما يشمل السلع الرمضانية.

وأضاف، خلال مؤتمر صحافي، أن الوزارة تطبق نظاما إلكترونيا للتأكد من الالتزام بالأسعار الطبيعية للسلع، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن جولات الوزارة بالأسواق مستمرة للتأكد من توفر السلع والالتزام بالأسعار.

وأوضح أن المملكة قامت بتأمين احتياجاتها من اللحوم خلال الفترة الحالية التي تعتبر موسما في استهلاك اللحوم، مشيراً إلى أن وزارة الزراعة زادت عدد الدول التي تستورد منها اللحوم لتصل إلى 29 دولة.

وأكد أن الواردات الغذائية مازالت تصل من الشركاء التجاريين بوفرة.